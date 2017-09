 רשמי: קוסטה עבר לאתלטיקו עבור 62 מ' יורו 

חוזר הביתה. אתלטיקו מדריד הודיעה הערב (שלישי) רשמית על החתמתו של מצ'לסי. החלוץ בן ה-28 לא נכלל בתכניות של אנטוניו קונטה ואחרי פינג פונג של עקיצות שלא הביא הרבה כבוד לשני הצדדים, הפרידה הושלמה, כאשר הקולצ'ונרוס ישלמו כ-62 מיליון יורו.

הוא יוצג על ידי המועדון לעיני הקהל הביתי בוונדה מטרופוליטנו לפני המשחק מול האקסית בליגת האלופות. כידוע, קוסטה לא יוכל לשחק עד חודש ינואר הקרוב, אז עונש איסור ההעברות של אתלטיקו מדריד יסתיים, אבל עד אז הוא יתאמן תחת דייגו סימאונה והצוות המקצועי של המועדון.

"אני שמח לחזור הביתה", אמר השחקן, "תמיד אמרתי שאתלטיקו זה הבית שלי. יש לי תשוקה גדולה לעזור למועדון. אתן הכל לקבוצה, כמו תמיד. אני מודה למועדון על המאמצים להחזיר אותי". הוא ילבש את החולצה מספר 18 בקבוצה, בתקווה לשחזר את היכולת מהקדנציה הקודמת שלו במועדון.

קוסטה בן ה-28 הגיע לאתלטיקו ב-2007 מבראגה הפורטוגלית עבור 1.5 מיליון יורו בלבד. בתקופתו בוויסנטה קלדרון, החלוץ כבש 64 שערים ובישל 22 נוספים ב-134 הופעות. בקיץ 2014 עבר קוסטה לצ'לסי תמורת 38 מיליון יורו. בסטמפורד ברידג' הפציץ 58 שערים, אליהם הוסיף 24 בישולים ב-120 הופעות.

Atletico confirm that Diego Costa is now a Rojiblanco! ???? pic.twitter.com/IOQtnTEATd