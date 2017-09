 אחרי שנתיים: סוארס מחפש שער חוץ באלופות 

שישה ניצחונות ליגה מתוך שישה משחקים ו-0:3 גדול על במחזור הפתיחה בשלב הבתים של ליגת האלופות - זה המאזן הנהדר שרשמה עד כה העונה. הבלאוגראנה תנסה להמשיך במומנטום המצוין כשתתארח מחר (21:45) אצל במטרה להישאר מושלמת גם במפעל האירופי הנוצץ.

לרשותו של ארנסטו ואלוורדה צפוי לעמוד סגל כמעט מלא, מלבד עוסמן דמבלה וראפיניה הפצועים. מאמן עשוי לערוך שינוי אחד מה-11 שפתחו בניצחון על , כשפאוליניו הלוהט יפתח בקישור על חשבונו של איבן ראקיטיץ'.

עבור לואיס סוארס, זו תהיה הזדמנות לשבור רצף שלישי של למעלה משנתיים ללא שער חוץ באלופות, כשהפעם האחרונה שעשה זאת הייתה ב-1:1 מול רומא בספטמבר 2015. האורוגוואי יפתח כמובן לצידו של ליאו מסי, כשמי שישלים את השלישיה הקדמית הוא ג'רארד דאולופאו.

ההפסד לברצלונה במחזור הראשון, הוא הכתם הגדול ביותר של הביאנקונרי בפתיחת העונה המוצלחת והם לא אמורים להתקשות מול היוונים במטרה לחזור למסלול. לפי דיווחים באיטליה, מסימיליאנו אלגרי שוקל לפתוח במערך של 3-4-3, כשדוגלאס קוסטה וסטפנו סטורארו יפתחו בכנפיים.

" יותר חזקה מהעונה הקודמת. אני באמת ובתמים מאמין בזה", אמר מהדי בנעטיה בראיון לקראת ההתמודדות. "אלגרי ערך המון שינויים ואנחנו משחקים מצוין כמו תמיד. אני חושב שיש לנו את היכולת לנצח מחר את וגם במשחק הבא מול אטלנטה".

