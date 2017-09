 פברגאס: אין בעולם חלוץ 9 טוב יותר מקוסטה 

אומנם עזב את צ'לסי, אבל אי אפשר לקחת ממנו אתה תקופה היפה בבלוז. החלוץ ימתין עד לחודש ינואר עד לבכורה המחודשת באתלטיקו מדריד, כשבינתיים, קבוצתו החדשה תנסה להשיג נקמה בשבילו במפגש מול מחר (רביעי) מול צ'לסי. רגע לפני ההתמודדות, ססק פברגאס התראייין בספרד ושפע מחמאות לדייגו קוסטה.

"הסיטואציה בצ'לסי הייתה קשה בשבילו. היה לא נכון בשבילו להישאר", הקשר הספרדי סיפר, "קיוויתי שהוא יישאר, דייגו לעולם יהיה בשבילי חבר ולא יריב. הוא נתן לנו המון בחדר ההלבשה, הוא ממש לא הדמות שמצטיירת על הדשא".

בסיום פבראגס אף הגדיל ושם את קוסטה ברשימת הגדולים ביותר כיום: "בשנים האחרונות אין בעולם חלוץ 9 טוב מקוסטה. לא מכיר מישהו יותר טוב ממנו והפרידה ממנו היא אבידה".

