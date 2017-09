 טום בריידי: "דבריו של טראמפ מפלגים" 

המתקפה הברוטאלית של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, נגד שחקני הפוטבול שהחליטו לכרוע ברך במהלך ההמנון גורמת גם לתומכים הגדולים ביותר שלו לסלוד ממנו. האחרון הוא שחקן הפוטבול הפופולארי בעולם ומי שנחשב לאחד מתומכיו, מניו אינגלנד פטריוטס.

"אני לא מסכים עם מה שהוא אמר. זה מפלג", אמר בריידי בראיון בארה"ב, "אני רק רוצה לתמוך בחבריי לקבוצה. אני לא אחד שיגיד מה בסדר ומה לא בסדר, אבל אני מאמין באחדות בין אנשים, בכבוד, באהבה ובאמון. אלו הערכים שההורים שלי הנחילו בי וכך אני מנסה לחיות את חיי".

עוד הוסיף בריידי: "בורכתי להיות בחדר הלבשה עם אנשים מכל ארה"ב במהלך הקריירה שלי. כמה מהחברים הטובים שלי מפלורידה, וירג'יניה, ניו יורק, מונטנה, קולורדו וטקסס. פוטבול מביא לאחדות בין אנשים, אנשים שלא הייתה להם הזדמנות לפגוש אחד את השני. כולנו שונים, זה מה שעושה את כולנו מיוחדים".

כזכור, במהלך כנס פוליטי באלאבמה אמר טראמפ כי היה שמח לראות את אחד מבעלי הקבוצות ב-NFL אומר לשחקנים שמזלזלים בהמנון "צא מהמגרש בן זונה, אתה מפוטר". דבריו הגבירו את המחאה נגדו ונגד הגזענות ובמשחק האחרון 17 שחקני ניו אינגלנד כרעו ברך, בעוד בריידי, יחד עם אחרים, שילבו ידיים.

