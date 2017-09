 קבאני סירב למ' יורו כדי לוותר על הפנדלים 

המלחמה בפ.ס.ז' רחוקה מלהסתיים. הריב בין אדינסון קבאני לניימאר ממשיך לתפוס את הכותרות ובספרד מדווחים הבוקר (שני) כי הנשיא נאסר אל חלאיפי הציע לחלוץ האורוגוואי סעיף מיוחד בחוזה, בסך מיליון יורו, תמורתו ייתן לברזילאי להפוך לבועט מספר אחת של הקבוצה.

אמנם המאמן אונאי אמרי הבהיר כי קבאני ימשיך לשמש כבועט הבכיר, אבל אל חלאיפי, מסתבר, ממשיך לעבוד מאחורי הקלעים כדי לבסס את ההיררכיה החדשה בקבוצה. קבאני, לפי הדיווח, סירב בתוקף להצעה. החלוץ אמר כי הוא מוכן לקבל יותר כסף, אבל לא יוותר על עמדתו כבועט הפנדלים, בהתחשב בארבע העונות שכבר שיחק בפ.ס.ז' והכבוד שהרוויח.

עוד נטען כי ניימאר הפך מנוכר בקבוצתו החדשה וכי הוא אינו מרגיש בנוח מבחינה חברתית. רבים מהשחקנים הוותיקים חשים התנגדות לניסיון ההשתלטות של הברזילאי על ההגמוניה בקבוצה.

כזכור, הריב החל בניצחון 0:2 על ליון, במהלכו רבו קבאני וניימאר מי יבעט את הפנדל אותו החמיץ האורוגוואי וכן את אחת מהבעיטות החופשיות שהוענקו לסגנית האלופה.

