 חמד עלול לספוג עונש הרחקה משלושה משחקים 

למרות שכבש אמש (ראשון) את שער הפרמייר ליג השני שלו, שהתברר כשער ניצחון ב-0:1 על ניוקאסל, נאלץ להתמודד עם תקרית לקראת סיום המשחק. החלוץ הישראלי עלול לספוג עונש הרחקה משלושה משחקים בעקבות הדריכה שלו על דיאנדרה ידלין. השופט אנדרה מארינר לא הגיב לאירוע בזמן אמת, בהתאחדות האנגלית ימתינו לדו"ח השיפוט המלא.

"הרגשתי משהו על הרגל שלי", סיפר ידלין, "לא ראיתי שום דבר. אני לא יודע, זה לא באמת חשוב. בין אם זה היה מכוון או בטעות, זה לא משנה עכשיו אבל אני בטוח שמי שאחראי על הענישה בדברים האלה יגיע למסקנות".

הרחקתו של החלוץ הישראלי תהיה מכה קשה לברייטון, שכן הוא כרגע החלוץ הטבעי הכשיר היחיד בסגל של כריס יוטון. חמד התעקש: "זה היה בטעות. אמרתי לו, 'למה דחפת אותי? נסה לקחת את הכדור, אל תדחוף אותי'. אבל מה שקרה אחר כך היה טעות. אם פגעתי בו, אני מצטער".

יוטון אמר: "ראיתי את התקרית, בפירוש לא הייתה שום כוונה, במיוחד מההיכרות שלי עם השחקן. לא הייתי מודע למה שקרה באותו רגע ואחר כך הראו לי. כל מה שאני יכול לעשות הוא לתת את דעתי ולדעתי בוודאות זה לא היה מכוון".

Great performance by the team. So excited to score again and make our amazing fans happy. Come on Brighton!#Thanksgod #Keepthefaith #BHAFC pic.twitter.com/LA05IDiKKr