 ווינר שוט: שער ניצחון לחמד. 0:1 לברייטון 

תתחילו להתרגל. תומר חמד כבש הערב (ראשון) את שערו השני העונה בליגה האנגלית. הישראלי של ברייטון פתח בהרכב מול ניוקאסל, בקרב העולות לפרמייר ליג, ובדקה ה-51 סידר לשחפים 0:1 יקר מול המגפייז.

כדור מסובב הוגבה לרחבה ממצב נייח, דייל סטפנס נגח למרכז וחמד המשיך בחצי וולה לרשת, במה שסידר לשחפים את ניצחונם השני העונה, שכל כולו חתום על החלוץ הישראלי.

שימו לב לנתונים המרשימים של הליגיונר הבכיר של ישראל: חמד היה מעורב ב-20 שערים (15 כיבושים ו-5 בישולים) ב-23 המשחקים האחרונים בהם פתח בהרכב ברייטון באצטדיון הביתי. כמו כן, מדובר בשער הליגה ה-30 של החלוץ מאז הצטרף לקבוצה, כש-19 מהם הגיעו באצטדיון הביתי של ברייטון. זו הפעם הראשונה מאז 1982 שברייטון השיגה ניצחון שני ברצף בליגה הבכירה.

בעקבות התוצאה, ברייטון טיפסה למקום ה-13 עם 7 נקודות, במרחק 4 נקודות מהקו האדום. בסיום המשחק, הקהל באצטדיון Imex הריע לחמד, שהודה להם במשך דקות ארוכות, במה שהראה שוב את האהבה הגדולה שמקבל החלוץ, שמצליח גם בליגה של הגדולים.

"שיחקנו טוב גם במשחקים הקודמים, אני חושב שהניצחון הזה יכול לתת לנו מקדמה למשחקים הבאים", חמד סיפר בסיום, "אנחנו ראויים לזה. כל אחד עושה את העבודה שלו. אנחנו קבוצה רק ככה אנחנו יכולים לנצח".

