 טראמפ: להשעות ספורטאים שלא יעמדו בהמנון 

המאבק בין דונלד טראמפ לספורטאי ארצות הברית נמשך. אחרי העימות עם שחקני גולדן סטייט וביטול ההזמנה שלהם לביקור הכבוד בבית הלבן, הנשיא המושמץ המשיך גם היום (ראשון) במלחמה שלו וקרא להשעות או לפטר את שחקני הפוטבול שיסרבו לעמוד בזמן השמעת ההמנון הלאומי.

"אם האוהדים בליגת ה-NFL לא יגיעו למשחקים עד שהשחקנים יפסיקו להתנהג בחוסר כבוד לדגל שלנו ולמדינה, אתם תראו שהשינוי יקרה במהרה. לפטר או להשעות", טראמפ צייץ היום בחשבון הטוויטר הפעיל במיוחד שלו. עוד נכתב בפוסט של טראמפ: "הרייטינג וכמות הצופים בליגת הפוטבול נמצאים בצניחה. גם בגלל שהמשחקים משעממים, אבל בעיקר בגלל שרבים נשארים בבית כי הם אוהבים את המדינה שלנו. ליגת ה-NFL צריכה לתמוך בארצות הברית".

כזכור, אתמול טראמפ הסעיר את ארצות הברית אחרי שהכריז על ביטול הזמנת הווריירס לבית הלבן, כמיטב המסורת של הקבוצות האלופות בספורט האמריקאי. מיד לאחר מכן הוא ספג אש מכיוונם של סטפן קרי ולברון ג'יימס שקרא לו "אפס", כשגם הפורוורד הישראלי עמרי כספי הביע את דעתו ולא חשש לתקוף את הנשיא: "הוא גורם לפילוג ואסור לנו לקבל את זה. לרדוף אחרי קרי זה לא לעניין".

If NFL fans refuse to go to games until players stop disrespecting our Flag & Country, you will see change take place fast. Fire or suspend!