 מיליק נותח בהצלחה, ייעדר 4-6 חודשים 

שישה מחזורים לתוך העונה באיטליה, ממשיכה לשמור על מאזן מושלם אחרי הניצחון 2:3 על ספאל בשבת. מה שהעיב על השמחה היה פציעתו של החלוץ הפולני, ארקדיוש מיליק, שנפגע בברך ימין אחרי שעלה מהספסל בדקה ה-70. החלוץ עבר בהצלחה ניתוח לאיחוי הקרע החלקי ברצועה.

מהמועדון יצאה הודעה רשמית, לפיה הוא יזדקק לתקופת החלמה זהה לפציעה הקודמת, בברך שמאל. מדובר בהיעדרות של בין 4 ל-6 חודשים.

הפולני בן ה-23 החמיץ את מרבית העונה שעברה בגלל פציעה בברך שמאל שחייבה אותו לעבור ניתוח. השחקן לא נשמע מודאג בסיום המשחק וניסה להרגיע את הצוות המקצועי והאוהדים, אבל אחרי הבדיקה שנערכה לו, נראה כי רמת הדאגה בדרום איטליה תגבר.

