 נדאל: "לשחק עם פדרר זה דבר בלתי נשכח" 

אחרי 13 שנים של יריבות, עולם הטניס עצר אתמול (שבת) את נשימתו וראה בפעם הראשונה את ורפאל נדאל ניצבים באותו צד של הרשת, בדרך לניצחון 1:2 במערכות על הצמד האמריקני, סם קוורי וג'ק סוק, במסגרת שנערך בפראג.

"זה היה ערב בלתי נשכח", סיפר נדאל לאחר המשחק, "אחרי כל כך הרבה רגעים גדולים בינינו בעבר, לשחק ולהילחם ביחד הוא דבר מאוד מרגש ומהנה. משהו שרציתי שיקרה במשך כל כך הרבה זמן קרה היום, וזה היה בלתי ייאמן".

גם המדורג שני בעולם לא חסך במחמאות: "ברמה האישית זה רגע נהדר. התאמנו רק פעם אחת ביחד אז התיאום בינינו רחוק מלהיות מושלם, אבל לשחק עם רפא ולראות את קבלת ההחלטות שלו זה מחזה מענג. למרות זאת, אנחנו תמיד נישאר יריבים. זאת הייתה הצלחה גדולה אבל צריך לזכור שלא מדובר רק בנו, יש פה טורניר שהוא חגיגה עם שמות גדולים וטניסאים מצוינים".

חברם לנבחרת אירופה בטורניר, תומס ברדיך הצ'כי, אמר בסיום: "מאז שנודע שרוג'ר ורפא צפויים לשחק ביחד, כולם חיכו לרגע הזה. זאת חגיגה עצומה לטניס ולחובבי הענף ברחבי העולם".

בעקבות הניצחון, נבחרת אירופה, המודרכת על ידי ביורן בורג, עלתה ליתרון 3:9 והיא זקוקה ל-4 נקודות נוספות כדי להבטיח ניצחון ביום האחרון של המשחקים.

