 התרגשנו: פדרר ונדאל ניצחו במשחק הזוגות 

טורניר לייבר אמנם לא הסתיים, אבל רגע השיא שלו ללא ספק הגיע הערב (שבת). רוג'ר פדרר ורפאל נדאל שיתפו פעולה במשחק הזוגות וסיפקו אינספור רגעים נפלאים לאוהדים. בסופו של דבר הם גם גברו על סם קוורי וג'ק סוק האמריקנים בשלוש מערכות, 4:6, 6:1, 5:10, והעלו את אירופה ליתרון 3:9 והיא זקוקה ל-4 נוספות כדי להבטיח ניצחון ביום האחרון של המשחקים.

After years and years of being rivals, Federer and Nadal are finally playing together in #LaverCup . #FedalUtd pic.twitter.com/2aAV3hBjYG — Ujwal Kr Singh (@UjwalKS) September 23, 2017

אחרי 13 שנים של יריבות, היה מרגש לראות את שני העמיתים הוותיקים משתפים פעולה באותו צד של הרשת. שני הצמדים שמרו בקלות על ההגשות במשחקוני הפתיחה, עד למצב 3:3. שני ווינרים מהקו האחורי סידרו לפדרר ונדאל נקודת שבירה, אותה האמריקנים הפסידו עם שגיאה כפולה, בדרך ל-6:4 במערכה הראשונה.

13 Years Of Rivalry,And Now They're Playing Together As A Team.

Rafael Nadal & Roger Federer At #LaverCup ????#Legendspic.twitter.com/l3r307Dtt8 — Sir Ravindra Jadeja (@SirJadeja) September 23, 2017

For the first time ever, ?? Federer and Rafa Nadal came together for their first doubles tournament. Guess who won? #LaverCup pic.twitter.com/s1QUnbBkvT — Jen ??? (@JRSox305) September 23, 2017

קוורי וסוק טיילו לשוויון 1:1 והצדדים הלכו למערכה מכרעת, בה אין משחקונים ומשחקים עד 10 נקודות. שש נקודות רצופות העלו את נדאל ופדרר ליתרון 1:8 ולמרות ניסיון קאמבק אמריקני, הצליחו הספרדי והשוויצרי לנצח 5:10.

Nadal sobre Federer: I don't want to look like I gonna be his boyfriend, no? Eu vendo Fedal: pic.twitter.com/fxHYQ2UU7m — Aliny Calejon (@alcalejon) September 23, 2017