 זידאן: רונאלדו יעשה את ההבדל בסוף העונה 

זה עדיין לא קרוב ליכולת שהכרנו, אבל אחרי ההפסד המדהים 1:0 בבית לבטיס, חזרה אמש (שבת) לנצח עם 1:2 חשוב בחוץ על אלאבס, שהקטין לפחות זמנית את הפער מברצלונה. דני סבאיוס קיבל צ'אנס ראשון בהרכב והחזיר לזינדין זידאן עם צמד גדול שהכריע את המשחק.

זידאן פרגן לקשר שכבש את הצמד הראשון שלו: "אני שמח בשביל דני, הוא הראה שהוא מוכן לשחק בשבילנו. חוץ משני השערים, היה לו גם משחק טוב. הוא ילד שרוצה ללמוד והוא יקבל עוד הזדמנויות. השגנו את שלוש הנקודות בזכות הגולים שלו".

המאמן הודה כי לא מדובר בזמן טוב עבור קבוצתו: "אנחנו לא נמצאים בתקופה מזהירה, זה לא קל, אבל השגנו את שלוש הנקודות ויהיו לנו ימים הרבה יותר טובים מבחינת היכולת. צריך לברך את השחקנים על המאמץ שלהם כל שלושה ימים. יכולנו לאבד נקודות, גם להם היו מצבים, אם כי פחות מלנו. הגיע לנו לנצח, שני שערים זה לא הרבה עבורנו, בהתחשב במצבים שיצרנו. אנחנו צריכים לצאת מהתקופה הזאת, נשחק יותר טוב במשחקים אחרים".

2 - Dani Ceballos has scored his first brace in Primera Divisi?n. Motivated pic.twitter.com/VqkQ1ZscbR — OptaJose (@OptaJose) September 23, 2017

מי שהיה מתוסכל במיוחד הוא כריסטיאנו רונאלדו, שלא כבש בשישה ניסיונות לעבר השער, בסה"כ 18 איומים בשני המשחקים מאז חזר מהשעיה בליגה. הפורטוגלי תופקד שוב כחלוץ מרכזי, בהיעדרו של כרים בנזמה הפצוע. זידאן דחה את הטענות על כוכבו: "זה תמיד אותו דבר כשכריסטיאנו לא כובש, שואלים את השאלות האלה. הוא רצה לכבוש, אבל הוא רגוע, העונה ארוכה מאוד ובסופה הוא יעשה את ההבדל. הוא יכול לשחק בכמה עמדות. הפעם זה היה במרכז, הכדור לא רצה להיכנס עבורו".

רונאלדו גם ספג ביקורות על צלילה ברחבה, דווקא בצד ההגנתי, כשריאל הגנה על כדור קרן של אלאבס. 18 הניסיונות שלו לשער ב-180 דקות הם הנתון הגבוה ביותר לשחקן שעדיין לא כבש העונה בליגה. שניים מהם פגשו את הקורה, מה שקרה לו פעמיים בעבר במדי ריאל.

18 - Cristiano Ronaldo has attempted 18 shots in La Liga, the most for a player without scoring this season. Obsession pic.twitter.com/ARhXVltwmw — OptaJose (@OptaJose) September 23, 2017 אחרי שתי נקודות בלבד מ-9 אפשריות בבית, ריאל האריכה את רצף ניצחונות החוץ שלה ל-12, שווה לשיא של ברצלונה בין חודש מאי 2010 לפברואר 2011.

יורנטה חתם על חוזה חדש עד 2021

בתוך כך, מרקוס יורנטה האריך חוזה בריאל עד 2021 וסעיף השחרור החדש שלו יעמוד על 300 מיליון יורו. מדובר בהארכת חוזה נוספת של הבלאנקוס כדי לבסס את הסגל לשנים הקרובות. בברנבאו סומכים על יורנטה כמחליף לקאסמירו במסגרת הרוטציה הרחבה של זידאן ולמרות שזכה לחיזורים מאתלטיקו, סביליה, צ'לסי וטוטנהאם, לא היה ספק לגבי הישארותו.