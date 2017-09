 שחקן השנה בעולם: רונאלדו, מסי או ניימאר 

אמנם העונה החדשה בכל רחבי אירופה רק החלה, אבל שנת 2017 כבר הגיעה לישורת האחרונה שלה והיום (שישי) פיפ"א הכריזה באופן רשמי על שלושת המועמדים הסופיים לתואר "כדורגלן השנה בעולם": כריסטיאנו רונאלדו, ליונל מסי וניימאר.

בעוד ניימאר תפס את מירב הכותרות במהלך הקיץ בזכות המעבר המתוקשר וההיסטורי שלו לפ.ס.ז', אבל סביר להניח שמי שיתחרו על התואר ראש בראש יהיו הסופרסטאר הפורטוגלי של ריאל מדריד והפרעוש של הקטלונים.

רונאלדו חווה עוד עונה נהדרת מבחינתו וזכה יחד עם הבלאנקוס באליפות ספרד ובליגת האלופות, שנה שניה ברציפות, מה שאף קבוצה לא הצליחה לעשות מעולם. מבחינה אישית, רונאלדו כבש בעונה החולפת 25 שערי ליגה וחגג 12 נוספים במסגרת ליגת האלופות.

