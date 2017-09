 אמרי: "מי יבעט פנדל? הכי חשוב לכבוש" 

אחרי העימות המתוקשר בין ניימאר לאדינסון קבאני וההתנצלות של הברזילאי, פ.ס.ז' תנסה לשמור על המאזן המושלם שלה בליגה הצרפתית. היא תתארח מחר (שבת, 18:00) אצל מונפלייה במטרה לרשום ניצחון תשיעי העונה בכל המסגרות ולאחר מכן תתפנה לקרב הענקיות מול באיירן מינכן בליגת האלופות באמצע השבוע.

למרות שבפ.ס.ז' ניסו להשאיר את הפרשה מאחור, נשאלת השאלה מי יהיה הבועט הבא במקרה שהקבוצה תקבל פנדל נוסף. במארסיי לא ממש מחכים לתשובה והתבדחו על חשבון הפריזאים כשצייצו בטוויטר: "אתה תיקח את הפנדל. לא, אתה תבעט. לא, אתה. לא...אתה תבעט!".

אגב, בצרפת דווח שהעימות בין ניימאר לקבאני נבע גם מהעובדה שמי שיסיים כמלך השערים של הליגה הצרפתית יקבל בונוס של מיליון יורו. ככל הנראה גם לזלאטן איברהימוביץ' היה בונוס כזה כששיחק בפ.ס.ז', רק שהוא עמד על 1.5 מיליון יורו. בשלב זה רדאמל פלקאו מוליך את טבלת הכובשים בליגה הצרפתית עם 9 שערים, קבאני שני עם 7 וניימאר רק רביעי עם 4.

Clash at OM... ??



- "You take the penalty"

- "No, you take it!"

- "No, you!"

- "No... you take it!" pic.twitter.com/ZZb9QH3Ajt