 שבוע לפני מכבי: 0:0 לוויאריאל עם אספניול 

אחרי ההפסד המפתיע של ריאל מדריד 1:0 לבטיס שהעמיד את הפער ממוליכת הליגה הספרדית, ברצלונה, ל-7 נקודות, המחזור החמישי יושלם הערב (חמישי). במשחק הראשון של היום נפרדה מאספניול ב-0:0 ביתי, שבוע לפני שהיא מגיעה לארץ למפגש עם מכבי ת"א. במשחק נוסף חטאפה חילצה נקודה מול סלטה ויגו. בהמשך: לבאנטה - ריאל סוסיאדד.

- 0:0

הצוללת הצהובה הייתה בכושר לא רע בכלל מתחילת חודש ספטמבר עם שלושה ניצחונות - על בטיס, אסטאנה (בליגה האירופית) ואלאבס - שבכל אחד מהם היא כבשה שלושה שערים, אבל המומנטום נעצר דווקא מול הפריקוס. לעומת זאת, האורחים מברצלונה הצליחו לעצור את הסחף לאחרונה והם לא הפסידו בשני המשחקים האחרונים שלהם - רצף שהחל דווקא אחרי התבוסה 5:0 בדרבי.

סמו קסטייחו, סדריק בקאמבו וחבריו לא הצליחו לכבוש לראשונה מזה כמעט חודש - מאז התבוסה 3:0 לסוסיאדד. שניצחון היה מאפשר לה להיצמד לצמרת הגבוהה לפחות באופן זמני, תצא כעת לשני משחקי חוץ - ראשית ביום ראשון במדריד מול חטאפה ולאחר מכן מול מכבי ת"א. , לעומת זאת, עדיין קרובה לקו האדום.

סלטה ויגו - חטאפה 1:1

מקסי גומס המשיך בפתיחת העונה האדירה שלו, אבל הפעם זה לא הספיק לניצחון. החלוץ האורוגוואי שכבש ב-0:1 על אלאבס לפני שבוע וחצי - הניצחון היחיד של סלטה העונה - מצא שוב את הרשת והגיע ל-4 שערים ב-5 מחזורים. למעשה, הוא עשה את זה ב-6 האיומים הראשונים שלו לעבר המסגרת בליגה הספרדית.

הפעם הוא העלה את המארחים ליתרון בדקה ה-25 כשהוגו מאיו נגח מצד ימין וגומס גלגל לרשת, אך אנחל השווה אחרי כדור רוחב נהדר של אלבארו חימנס (86). סלטה, לה יש 4 נקודות - כמו לדפורטיבו לה קורוניה, עברה אותה מעל לקו האדום וגם חטאפה (5) עדיין קרובה לאיזור המסוכן.

