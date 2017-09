 "ברתומאו הוא המכשול בהארכת החוזה של מסי" 

ספק אם מישהו בברצלונה האמין שריאל מדריד תהיה הרחק מאחור בפער של 7 נקודות כבר אחרי 5 מחזורים, אבל זה המצב. ולמרות זאת, יש משהו אחד שגורם לדאגה בקטאלוניה בימים אלה וזה נושא החוזה של ליאו מסי. כידוע, הכוכב שפתח נהדר את העונה עם 12 שערים ו-2 בישולים ב-8 משחקים, חתום רק עד חודש יוני, מה שאומר שבתחילת 2018 הוא יוכל לנהל מו"מ עם כל קבוצה ולעבור אליה בחינם בקיץ הבא.

נשיא בארסה, ז'וזפ מריה ברתומאו, כבר אמר שלאוהדי בארסה אין מה לדאוג והצהיר שמסי חתם על החוזה החדש, אך זה לא קרה בפועל ובקטאלוניה דווח שהסיבה היא ברתומאו עצמו. "יש אפשרות שהנוכחות שלו היא המכשול העיקרי בהארכת החוזה", תקף אגוסטי בנדיטו, שהתמודד בעבר פעמיים בבחירות לנשיאות בארסה ויזם הצבעת אי אמון שמתקיימת בימים אלה במטרה להדיח את ברתומאו, "גם אם אביו של מסי חתם, לחוזה אין תוקף. חייבים את החתימה של השחקן ואני מקווה שהנשיא יסביר את כל זה. זו לא הפעם הראשונה שהוא משקר".

בנדיטו התייחס גם לתהליך הצבעת האי אמון: "עד עכשיו יש לנו 10,715 חתימות ואנחנו במצב מעט טוב יותר מאשר ציפינו להיות בו, כך שאנחנו שמחים. יש לנו עוד 12 ימים כדי להשיג את שאר החתימות הדרושות וזה אתגר גדול, אבל בר השגה". כדי שההליך יצליח, על בנדיטו לאסוף עוד 6,035 חתימות של חברי מועדון כשהוא טוען שיש לו עד 2 באוקטובר, בעוד בבארסה טוענים שמדובר ב-27 בספטמבר.

אם הוא יצליח בהשגת החתימות הדרושות, תתקיים הצבעה בין חברי מועדון שבה יהיה צורך בהשגת שני שליש מהקולות בעד הדחת ברתומאו. אם גם זה יקרה, יתקיימו בחירות לנשיאות בארסה. בעבר דווח בתקשורת הקטאלונית שמסי ימתין להתפתחויות בכל הנוגע להצבעת אי האמון ויחתום על החוזה החדש רק ב-2018.

Interviewed by Sport5 tv (Israel). Above 10.000 already and 13 days to go... We'll make it!!!#CiaoBarto https://t.co/IvW73CKOd1