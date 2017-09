 "הכדור לא רוצה להיכנס, במיוחד בברנבאו" 

לראשונה מזה 73 משחקים, ריאל מדריד לא הצליחה לכבוש ובכך לשבור את השיא של סנטוס הברזילאית. הבלאנקוס המשיכו את פתיחת העונה הרעה שלהם בליגה, אחרי שספגו 1:0 מבטיס בסנטיאגו ברנבאו. שער של אנטוניו סנאבריה עמוק בתוספת הזמן, הכניע את האלופה הספרדית, שלא הפסיקה לנסות ולהחמיץ.

בפעם השלישית בלבד בהיסטוריה, ריאל לא הצליחה לנצח את שלושת משחקי הבית הראשונים שלה במסגרת הליגה, ואחרי 5 מחזורים בלבד, הפער מברצלונה עומד כבר על 7 נקודות. ריאל כבשה בסה"כ 9 שערים עד כה - מספר דומה לכמות שהרשית ליאו מסי לבדו.

למרות שנבעטו לעברו 25 בעיטות, אנטוניו אדאן מבטיס הפך לשוער הראשון ששומר על רשת נקייה מול הבלאנקוס לראשונה מאז שג'ו הארט עשה זאת באפריל 2016 - לפני 512 ימים. אגב, מדובר היה בהפסד הראשון של הקבוצה מאז חודש מאי.

בשלושת משחקי הבית, בהם אספה רק 2 נקודות, ריאל בעטה לא פחות מ-67 פעמים לשער, אך כבשה רק 3 פעמים - פעמיים מרגלי מרקו אסנסיו ופעם נוספת מרגלי לוקאס ואסקס. כריסטיאנו רונאלדו, גארת' בייל או כרים בנזמה עדיין לא כבשו בבית.

למעשה, מאז עונת 2012/13 בה ז'וזה מוריניו עמד על הקווים, ריאל לא פיגרה ב-7 נקודות אחרי ברצלונה. באותה עונה, הבלאנקוס סיימו במקום השני בטבלה, אבל בפיגור של 15 נקודות מהקטאלונים שזכו באליפות. מעולם ריאל לא הצליחה לזכות בתואר לאחר שפיגרה ב-7 נקודות אחרי בארסה בשלב מסוים של העונה.

Antonio Ad?n is the first goalkeeper to keep a clean sheet against Real Madrid since Joe Hart in April 2016.



512 days between them. ?? pic.twitter.com/yTExAe9a05 — Squawka Football (@Squawka) 20 בספטמבר 2017

FULL TIME: Real Madrid 0-1 Real Betis. ??



? First competitive defeat since May.

? First time failed to score in a match since April. pic.twitter.com/6A4lD5cLuk — SPORF (@Sporf) 20 בספטמבר 2017

למרות הפתיחה הרעה, זינדין זידאן יודע שמדובר בשלב מוקדם של העונה: "זו תוצאה רעה, אבל זה הכדורגל. כשהכדור פשוט לא רוצה להיכנס זה יכול לקרות. לא היה לנו משחק מצוין, אבל גם לא משחק רע. הגענו למצבים, אבל הכדור לא רוצה להיכנס, במיוחד פה בברנבאו".

"נמשיך להיות רגועים. שלושת משחקי הבית שלנו לא היו טובים מספיק. לא חשבנו שנפתח ככה, אבל אי אפשר לשנות את זה. מה שאנחנו כן יכולים לשנות הוא את המשחק הבא, בו נעשה את הכל על מנת לנצח", סיכם המאמן.

Real Madrid's all-time Spanish record of scoring in 73 successive games comes to an end (last failed to score against Man City in Apr 2016) pic.twitter.com/TXv9WBlyu3 — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) 20 בספטמבר 2017

.@RealBetis_en snap Real Madrid's goalscoring streak and win at the Bernabeu for the first time in 19 years! ??#RealMadridRealBetis 0-1 pic.twitter.com/gm8YTvTQqc — LaLiga (@LaLigaEN) 20 בספטמבר 2017

Real Madrid's 73-match scoring run in all competitions comes to an end as they lose 1-0 against Betis in #LaLiga despite 25 shot attempts! — Gracenote Live (@GracenoteLive) 20 בספטמבר 2017