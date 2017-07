 אי בודד: המציאות של בן שמעון בקפריסין 

פיצוץ מטעני חבלה, קהל מפולג שמנוכר לנבחרת הלאומית, דור בינוני והתאחדות שנקשרת פעם אחר פעם בפרשות מפוקפקות. עבור התייר הישראלי קפריסין היא שם נרדף לאי של שקט, שם אפשר לתפוס שמש וליהנות מקצת שקט מול המציאות הארץ ישראלית, אבל מגיע לסיטואציה שהיא רחוקה מלהיות פשוטה. אם חשבתם שמצב הנבחרת הלאומית של ישראל רעוע, חכו שתקראו מה קורה בקפריסין. רגע אחרי המינוי המפתיע של בן שמעון לנבחרת קפריסין, הצצה למציאות הלא פשוטה שמחכה למאמן הישראלי.

שופטים מכורים באישור ההתאחדות

פיצוץ מטעני חבלה זה משהו שנקשר לפוליטיקה וטרור, אבל לפני שנה, הם הפכו להיות נחלת הכדורגל הקפריסאי. שישה פיצוצים ביעדים שונים שכוונו כנגד חברי איגוד השופטים הקפריסאי הובילו להשבתת את הליגה בניסיון לזעזע את המערכות, ללא הצלחה. "זו רק ההתחלה של מתקפה משולבת על השחיתות בכדורגל", הזהירו אז ראשי ארגון האוהדים הקפריסאי, אורבן גורילאס.

"נשרקו פנדלים שלא היו צריכים להישרק, המשחקים היו היו מכורים והכל באישור ההתאחדות הקפריסאית", חשף שופט העבר, מריוס פנאיי, במה שהפך לפרשת 'שופטים באדום' של האי השכן, "השופטים ממלאים הוראות שהם מקבלים מאנשים בבהתאחדות הקפריסאית וזאת כדי לקבל קידום מהיר ותג בינלאומי". נציגי פדרבט, ארגון בלגי שפועל נגד השחיתות, ניסה להגן על השופט: "קפריסין היא אחת מההתאחדויות המושחתות בעולם. הווירוס התפשט ואין לאף אחד שליטה על זה".

