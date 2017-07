 "מכבי הציעה 700 א' יורו לשנתיים לווקאסו" 

מכבי ת"א רוצה לעלות לסיבוב המוקדמות השני של הליגה האירופית, וכדי ולעשות זאת, תצטרך לשמור על ה-0:2 מהמשחק הראשון מול טיראנה. הצהובים יתארחו מחר (חמישי, 18:00) באלבניה ואם לא יהיו תקלות מיוחדות, הם ימשיכו לסיבוב נוסף.

בינתיים, במכבי ת"א עובדים על חיזוק לקראת המשך העונה וביוון מדווחים כי המועדון הגיש הצעה מכובדת לקשרה בן ה-26 של פנאתינייקוס, מובארק ווקאסו. נטען כי הצהובים היו מוכנים לשלם 700 אלף יורו לשנתיים לשחקן נבחרת גאנה (12 שערים ב-49 הופעות) ועוד 200 אלף יורו לפאו על ההעברה. עם זאת, השחקן עצמו מעדיף להישאר בספרד (בעונה שעברה הוא שיתף פעולה עם עומר אצילי בגרנאדה) וצפוי לעבור לאלאבס.

בחזרה למשחק מול טיראנה, הערב קיימו במועדון מסיבת עיתונאים לקראת המשחק, בה נכחו המאמן ג'ורדי קרויף והבלם טל בן חיים. המאמן התייחס לגומלין: "אני חושב שזה לא יהיה נכון להגיד שהגענו בתחושה שכבר עלינו שלב. 0:2 זו תוצאה טובה, אבל אנחנו יודעים שזה לא נגמר. אנחנו מכירים את ההיסטוריה של ישראל נגד אלבניה ואנחנו לא יכולים להקל ראש ביריבה הזו".

"אנחנו לא חותמים על תיקו אף פעם", אמר בן חיים לאחר שנשאל בהקשר לגומלין, "אנחנו מצפים למשחק קשה. יש לטיראנה שחקנים טובים, אבל אנחנו התכוננו ואנחנו באים לתת הופעה טובה". הבלם הוסיף: "ראינו במשחק הראשון שהם קבוצה טובה, ואנחנו מצפים ליריבה שתקשה עלינו. צפינו בחלקים מהמשחק מולם, ואנחנו יודעים בערך מה יהיה".

המאמן צפוי לעלות עם הרכב דומה לזה שפתח במשחק הראשון, כשיונתן כהן, שכבש מול טיראנה, ימשיך לקבל את הקרדיט בחלק הקדמי. אוסקר סקאריונה ודור מיכה הפצועים לא נכללים בסגל.

We come away with a good result but still have plenty to do. They're well organised so we mustn't go thinking the job is done. #YallaMaccabi pic.twitter.com/5Dnm8gja0t