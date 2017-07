 צפו בהפתעה: ואוורינקה עף בסיבוב הראשון 

הפתעת ענק כבר ביום הראשון של . חלומו של סטן ואוורינקה לתואר ראשון בווימבלדון בקריירה נגוז הערב (שני) כבר ביום הראשון של הטורניר. השוויצרי, שמדורג חמישי בעולם, הפסיד 6:3, 3:6, 6:4 ו-6:1 לדניל מדבדב הרוסי בן ה-21, שמדורג במקום ה-49 בעולם וכנראה יזכור לנצח את הופעת הבכורה המדהימה שלו הערב על משטח הדשא.

מדבדב שבר את השוויצרי לראשונה במשחקון החמישי, ושמר על ההגשות שלו בדרך ל-4:6 במערכה הראשונה שהעלתה ריח של הפתעה. המדורג חמישי בעולם התעשת על עצמו במהרה, שבר פעמיים במערכה השנייה, ועם 3:6 חזר לתמונה.



המערכה השלישית הייתה צמודה ומותחת. שני הטניסאים שמרו על ההגשות שלהם עד למשחקון העשירי, אז שגה השוויצרי פעמיים והחזיר את המומנטום לרוסי. ואוורינקה, שנפצע במהלך המשחק ונזקק לטיפול, נחל תבוסה במערכה האחרונה עם 6:1 מהדהד שסיים את דרכו בטורניר.

Sealed with a kiss…



A moment @DaniilMedwed will never forget as he beats Stan Wawrinka 6-4, 3-6, 6-4, 6-1 on Centre Court.#Wimbledon pic.twitter.com/TmbWWiz9cO — Wimbledon (@Wimbledon) 3 ביולי 2017

צפו במארי מטייל לסיבוב השני>>

מוקדם יותר היום יצא הטורניר היוקרתי לדרך עם פרישה מוקדמת ומפתיעה של ניק קיריוס. האוסטרלי (20) שהגיע בעבר לרבע הגמר, פרש בפתיחת הסט השלישי, כשהוא בפיגור 6:3, 6:4 מול פייר הוגו הרברט, בעקבות פציעה. המדורג שני בעולם רפאל נדאל לא התקשה וטייל לסיבוב השני עם 1:6, 3:6, 2:6 על ג'ון מילמן. בשלב הבא יפגוש השור ממאיורקה את דונאלד יאנג האמריקאי.

המדורג 1 אנדי מארי שיחק במגרש המרכזי מול אלכסנדר בובליק וגם הגשם, שגרם להפסקת המשחק, לא מנע ממנו לשייט בדרך לשלב הבא עם 1:6, 4:6 ו-2:6 מוחץ. גם משחקו של קיי נישיקורי היפני (9) מול מרקו צ'צינאטו הופסק בגלל הגשם באנגליה, אבל היפני דרס את יריבו האיטלקי עם 2:6, 2:6 ו-0:6.



המדורג שישי בעולם מארין צ'יליץ' נזקק גם הוא לשלוש מערכות בלבד בדרך ל-4:6, 2:6, 3:6 על פיליפ קולשרייבר הגרמני. בשלב הבא הקרואטי יחכה לפלוריאן מאייר הגרמני (114). סאם קווארי האמריקאי (24) העפיל אחרי 6:7, 5:7 ו-2:6 על תומאס פביאנו, כשג'רזי יאנוביץ' איבד מערכה, אבל עלה עם 4:6, 6:3, 3:6 ו-6:7 על דניס שאפובלוב.

At 37 years old, Venus Williams steps out to begin her 20th #Wimbledon campaign... pic.twitter.com/mOgIzeFipp

— Wimbledon (@Wimbledon) 3 ביולי 2017



צפו בקיריוס פורש כבר בסיבוב הראשון >

מי שעוד צלח את הסיבוב הראשון הוא ז'ו וילפריד טסונגה, שהביס 3:6, 2:6, 2:6 בתוך שעה ו-23 דקות את קמרון נורי, שהשתתף בגראנד סלאם הראשון שלו לאחר שקיבל כרטיס חופשי לתחרות. קווין אנדרסון הדרום אפריקאי (42 בעולם) העפיל גם הוא לשלב הבא אחרי שניצח את פרננדו ורדסקו הספרדי (35 בעולם) 6:2, 6:7, 6:7, 3:6.



כבר ביום המשחקים הראשון, שלושה שחקנים פרשו וסיימו את דרכם בווימבלדון: מלבד קיריוס, גם ויקטור טרויצקי (40) פרש אחרי שהפסיד 6:1 במערכה הראשונה לפלוריאן מאייר הגרמני (114). דניס איסטומין האוזבקי (72) "שרד" יותר זמן, אך פציעה הכריעה אותו במצב 5:7, 6:4, 6:4, 4:2 ואיפשרה לדונאלד יאנג (42) לעלות לסיבוב השני.



צפו בטסונגה מטייל לשלב הבא >