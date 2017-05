 סגן נשיא מונאקו: "ניסים קורים. תאמינו" 

אחרי משחק שבו שום דבר לא הלך לה, מונאקו תצטרך להרים את הראש מהר ולזכור שעוד שבוע היא מגיעה לגומלין חצי גמר ליגת האלופות בטורינו. הצרפתים נכנעו אתמול (רביעי) 2:0 ליובנטוס בבית במשחק הראשון מבין שניים והם עדיין צריכים להאמין שאפשר לעשות קאמבק הירואי. ההגנה של הגברת הזקנה עבדה בצורה מעולה (כמו גם ג'יג'י בופון, ששוב שמר על שער נקי) ולאונרדו ז'ארדים יצטרך למצוא פתרונות מהר מאוד.

בכלי התקשורת בצרפת התעסקו הבוקר בשתי האכזבות הגדולות שנחל הכדורגל הצרפתי אתמול אחרי ההפסד 2:0 של מונאקו ליובנטוס והתבוסה 4:1 של ליון לאייאקס באמסטרדם. למזלה של ליון, ההפסד של מונאקו בכל זאת תפס את מירב את תשומת הלב. "יובנטוס החזקה קיררה את מונאקו הלוהטת", נכתב ב"לאקיפ". "זה אמנם עדיין אפשרי, אבל הדרך לגמר הפכה לסיוט".

סגן נשיא מונאקו, ואדים ואסילייב, ניסה לשמור על אופטימיות: "נפלנו מול קבוצה נהדרת ואני חושב שלבופון היה משחק מצויין, הוא הציל את יובנטוס. היו לנו הזדמנויות לכבוש, אבל זה לא קרה. בכל מקרה, אני גאה בשחקנים שלנו ובעצם ההגעה לחצי הגמר. זה היה משחק קשה מאוד וכולם השקיעו מאמץ אדיר". על הסיכויים להעפיל לגמר: "לא יודע מהם הסיכויים, אבל אני יודע שניסים קיימים, רק צריך להאמין בהם".

