 היגוואין: "עבדתי קשה בשביל הרגע הזה" 

מונאקו ויובנטוס עמדו הערב (רביעי) זו מול זו באחד המעמדים הגדולים בכדורגל העולמי, בחצי גמר ליגת האלופות. בסופו של דבר, הקבוצה המנוסה יותר הייתה זו שעשתה צעד ענק אל עבר הגמר בקארדיף בזכות צמד של גונסאלו היגוואין (29,59), ושני בישולים של דני אלבס, שנתנו ליובנטוס 0:2 בחוץ ומקדמה חשובה לקראת הגומלין בטורינו בשבוע הבא.



"אני מברך את השחקנים שלי", אמר מאמן יובנטוס מסימיליאנו אלגרי בסיום וסיפר: "מונאקו קבוצה חזקה וטכנית מאוד. בופון סיפק הצלות נהדרות עוד במצב 0:0 ובמשחקים שכאלה, הוא השוער הכי טוב בעולם. העבודה עדיין לא הושלמה. הם יבואו לטורינו כשאין להם מה להפסיד"



גונסאלו היגוואין התרגש מאוד אחרי הצמד: "עבדתי כל כך קשה כדי להגיע לרגעים האלה", הודה בהתרגשות אני מאושר על שני השערים אבל שום דבר עדיין לא נגמר. זה היה משחק חשוב ואנחנו יכולים לחזור הבייתה עם ניצחון גדול. לא כבשתי יותר מדי עד עכשיו באלופות אבל הייתי רגוע והמשכתי לעבוד קשה. רצינו גם לשמור על שער נקי ואנחנו מאושרים מהתוצאה".

אחד מגיבורי הערב של האיטלקים היה כאמור השוער הוותיק, ג'יאנלואיג'י בופון, שסיפק כמה הצלות ענק ונעל את השער. "בכל משחק אני רוצה להוכיח שאני ראוי לשחק ברמות האלה למרות הגיל שלי, אני עובד קשה בכל יום בשביל זה", אמר השוער.



"ביום שבו אפרוש, אני רוצה שאנשים יהיו עצובים", הצהיר בופון בן ה-39 והחמיא לחבריו: "שיחקנו מצוין במשחק מול קבוצה עם התקפה נהדרת. אנחנו משתפרים מיום ליום, אסור לנו להיות נאיביים ואנחנו צריכים לעבוד הכי קשה שאנחנו רק יכולים".

בלם הביאנקונריאמר בסיום: "0:2 במשחק חוץ זו תוצה חשובה מאוד, אנחנו מאוד שמחים על היכולת ההגנתית שאיפשרה להתקפה שלנו לייצר מצבי הבקעה. ברכות לאלבס על הבישולים ולהיגוואין על השערים"."עשינו כמה טעויות בחלק האחורי אבל כשזה קרה, היה לנו את בופון שהפגין יכולת אדירה", החמיא קייליני לשוער ולא חשש להסתכל קדימה: "חשוב שנגיע לקארדיף וזה ייראה שונה ממה שקרה לפני שנתיים. התקדמנו צעד אחד צעד מאז שזה קרה".?? @G_Higuain : "I fight so hard for these moments. I'm delighted for the goal but this isn't over yet!" #ASMJuve