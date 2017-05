 מעמד צד אחד: השיאים החדשים של רונאלדו 

50 שערי נוק אאוט בליגת האלופות - זה הוי שסימן הערב (שלישי) כריסטיאנו רונאלדו ליד עוד שיא חדש בקריירה המטורפת שלו. לא הספקנו להירגע ממה שהוא עשה ברבע הגמר, והכוכב הבלתי מעורער של ריאל מדריד מצא את הרשת של אתלטיקו מדריד שלוש פעמים בדרך ל-0:3 אדיר בדרבי במשחק הראשון של חצי גמר ליגת האלופות. כמיטב המסורת - גם הרשת התרגשה מהמופע של CR7.



נתחיל במספרים:

24 - Cristiano Ronaldo has been involved in 24 goals in his 22 competitive games in 2017 (19 goals and five assists). Limitless. pic.twitter.com/VMRGIbnFIi

— OptaCan (@OptaCan) 2 במאי 2017