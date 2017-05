 ז'ארדים: "נלך בדרך שלנו, הכל אפשרי" 

כשעונת 2016/17 של ליגת האלופות נפתחה, אף אחד לא ציפה שמונאקו תגיע לחצי הגמר. יותר מזה, רוב הפרשנים היו בדעה שאין לה סיכוי אפילו מול ויאריאל בשלב הפלייאוף. אבל הנה, כמו לפני 12 שנים, הקבוצה מהנסיכות עשתה את הבלתי ייאמן ומחר (רביעי, 21:45, אצטדיון לואי השני), היא תחפש לעשות עוד צעד בדרך לזכייה היסטורית בליגת האלופות.



"זה המשחק החשוב, הוא כנראה זה שגם יכריע", סיפר מאמן לאונרדו ז'ארדים במסיבת העיתונאים לקראת המשחק והוסיף: "נגיע כדי לנצח, אני חושב שאנחנו מסוגלים לעשות את זה. יובנטוס היא קבוצה עם מסורת ועם תארים, יש להם הגנה מאוד מסודרת. גם ההתקפה שלהם חזקה ומגיעה להרבה מצבים. אנחנו צריכים ללכת בדרך שלנו, הכל אפשרי".

בלם , ג'מרסון, התייחס גם הוא להתמודדות: "כבשנו הרבה שערים העונה בליגת האלופות ואנחנו צריכים להמשיך ככה". הברזילאי החמיא לחברו לקבוצה רדאמל פלקאו: "הוא שחקן מאוד חשוב בגלל שהגנות מפחדות ממנו"



אמנם מדובר בחבורה צעירה של שחקנים, עם כמה ותיקים כמו רדאמל פלקאו וז'ואאו מוטיניו שמוסיפים ניסיון, אבל ייתכן שזו אחת הפעמים האחרונות שאנחנו רואים את בסגל הנוכחי. השחקנים שלה מבוקשים בכל היבשת, כשבראשם הסנסציה הגדולה של העונה באירופה, קיליאן אמבאפה.



החלוץ, שבגיל 18 רשם לזכותו לפחות שער בכל אחד ממשחקי הקבוצה מאז שמינית הגמר וכבש העונה 14 שערים בליגה ו-23 בסך הכל מבוקש בבאיירן מינכן ובארסנל, אבל נדמה שאין קבוצה באירופה שלא תשמח לשים את ידיה על הכישרון הענק. , מצידה, לא תתנגד להזרים עשרות מיליוני יורו לחשבון שלה ולהתחיל בחיפוש אחר האמבאפה החדש.

One to watch?



Kylian Mbapp? has scored 22 goals in 20 starts for Monaco this season. ?????? #UCL pic.twitter.com/la9lewNFP2