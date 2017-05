 צ'אן אחרי המספרת: השער היפה בקריירה 

אחרי שנעדרה במשך שנתיים מליגת האלופות, נראה ששום דבר לא ימנע מליברפול את החזרה לשם בעונה הבאה. הקבוצה של יורגן קלופ התבססה אמש (שני) במקום השלישי בפרמייר-ליג, המוביל ישירות לשלב הבתים עם ניצחון 0:1 בחוץ על ווטפורד במסגרת המחזור ה-35, כשהיא מנצלת מעידות של מנצ'סטר סיטי, מנצ'סטר יונייטד וארסנל.

עד תום העונה נותרו לה, לפחות על הנייר, משחקים נוחים. היא תארח באנפילד את סאות'המפטון חסרת המטרות ביום ראשון הקרוב, לאחר מכן תצא למשחק חוץ בלונדון מול ווסטהאם, שניצחה משחק אחד בליגה במשך כמעט שלושה חודשים, ותחתום את העונה בבית מול מידלסברו מהתחתית. שלושה ניצחונות ויורגן קלופ יחזור לשמוע את הנעימה המוכרת בתחילת העונה הבאה.

בחזרה לוויקרג' רואד, הדרך שבה השיגה את הניצחון ראויה למקום בליגת האלופות, לפחות מבחינה אסתטית. "רוקט "צ'אן", זעקה הכותרת ב"דיילי מייל", אחרי המספרת המרהיבה של קשר נבחרת גרמניה שסידרה למרסיסיידרס שלוש נקודות. "צ'אן שעט קדימה מהקישור בסיומה של מחצית ראשונה שגרתית, זינק, הסתובב וסיפק בעיטה מספריים אקרובטית עם רגל ימין אחרי מסירה של לוקאס לייבה. זו הייתה בעיטה מרטיטה, אחת הטובות בפרמייר-ליג בעונה עם לא מעט שערים מרגשים, שעפה במהירות מעבר להוראליו גומז ואל הפינה העליונה של השער", הוסיפו בעיתון.

