 דיווח: יונייטד מעוניינת בקספר שמייכל 

ילך בעקבות האב? מנצ'סטר יונייטד מתכוננת ליום בו דויד דה חאה יעזוב כשלפי דיווח ב"סקיי" היא כבר סימנה מחליף מפתיע - . השוער שזכה באליפות היסטורית עם לסטר בעונה שעברה והגיע איתה עד לרבע גמר ליגת האלופות, מחוזר גם על ידי היריבה העירונית של השדים האדומים מנצ'סטר סיטי.

בקיץ האחרון, שמייכל חתם על חוזה לחמש שנים בלסטר. למרות זאת, יונייטד מקווה שבעקבות מעברו של הדני לסוכן האיטלקי לוקה באסקריני, שנמצא ביחסים מצוינים עם המועדון, המעבר יתאפשר. השוער הדני יהיה המטרה העיקרית של השדים האדומים, אם דה חאה אכן יעבור לריאל מדריד בקיץ הקרוב.

במידה ששמייכל יעבור ליונייטד, זו תהיה סגירת מעגל מרגשת. כידוע, אביו פטר כיכב בשער של השדים האדומים במשך שמונה שנים ולקח חלק בחמש אליפויות ובזכיה ההיסטורית בליגת האלופות ב-1999. באופן די אירוני, תחילת דרכו בבוגרים של קספר הייתה דווקא במנצ'סטר סיטי בה רשם שמונה הופעות בלבד והושאל למספר קבוצות בליגות הנמוכות באנגליה.

Sky sources: Manchester United have taken the lead over Manchester City in the chase for Kasper Schmeichel https://t.co/diuyhTMeUY pic.twitter.com/eCJnriV5n7