 פוצ'טינו: "נפעיל לחץ פסיכולוגי על צ'לסי" 

טוטנהאם תסיים את העונה מעל ארסנל לראשונה מאז 1995. הספרס ניצחו אמש (ראשון) את היריבה העירונית 0:2, בדרבי האחרון שייערך באצטדיון ווייט הארט ליין. שערים של דלה עלי והארי קיין הכריעו את ההתמודדות וצימקו שוב את הפער מצ'לסי ל-4 נקודות.

המנצח על המקהלה, המאמן מאוריסיו פוצ'טינו אמר בסיום: "זה היה אחר הצהריים מושלם. אני כל כך שמח עבור השחקנים והקהל. הגיע להם, זה היה מרגש. זו היית תצוגה פנטסטית. הניצחון הגיע לנו לגמרי, המנטליות הייתה טובה. היינו בשליטה".

"אני שמח שצימקנו את הפער שוב ל-4 נקודות", הוסיף פוצ'טינו. "מצפה לנו עוד דרבי קשה ביום שישי מול ווסטהאם, כך שאם ננצח בו נוכל להשתמש בזה כדי להפעיל לחץ פסיכולוגי על צ'לסי. אנחנו נשחק לפניהם ונוכל להוריד את הפער לפחות זמנית לנקודה אחת, אולי הם יילחצו מול מידלסברו בשני".

דלה עלי הצטרף לברכות: "האווירה פה הייתה מדהימה. לנצח את הדרבי האחרון בווייט הארט ליין זה מעולה. לא הייתה יותר מדי טקטיקה, אלא אמונה, רעב ולחימה, שלטנו".

גם הארי קיין נשמע מאושר בסיום: "מדהים. זה היה יום אמוציונלי, אני כל כך שמח לנצח את הדרבי האחרון פה עבור האוהדים. היינו רגועים, דיברנו בינינו והיה לנו ברור שאנחנו בדרך לניצחון".

Chelsea win. Again.



Spurs respond. Again. pic.twitter.com/O0eWBFbgza — Premier League (@premierleague) 30 באפריל 2017

The wait is over, Spurs fans...



Tottenham are going to finish higher than Arsenal this season. #TOTARS pic.twitter.com/BJ6pbBmdsh — BT Sport Football (@btsportfootball) 30 באפריל 2017

The new White Hart Lane in Tottenham about to swallow the old. Quite a feat of project management. pic.twitter.com/L44ErZdj4N — Royal Fine Art (@RoyalFineArt) 30 באפריל 2017

Love a north London derby! Great to win the last derby at the Lane and score the last goal. Atmosphere was immense! ???? pic.twitter.com/CYq3GUZsBd — Harry Kane (@HKane) 30 באפריל 2017

כאמור, בפעם האחרונה שהספרס סיימו עונה מעל ארסנל, ארסן ונגר אפילו לא היה במועדון, ליאו מסי היה בן 7 ואייאקס הייתה אלופת אירופה. טוטנהאם השיגה את ניצחון הליגה התשיעי ברציפות והגדילה את הרצף בבית ל-13 ניצחונות. זו הפעם ה-17 העונה שהקבוצה שומרת על רשת נקייה והפעם הראשונה מאז 1993 שהמועדון מנצח את התותחנים ביותר משער אחד.

מי שהיה פחות מרוצה בסיום, היה ארסן ונגר: "הניצחון הגיע להם. היינו במשחק עד השער הראשון, אבל לא הייתה לנו תשובה בהמשך. הם היו חדים מאיתנו, לא שיחקנו בחופשיות ובביטחון". על ההישג של טוטנהאם הוסיף: "כל הכבוד להם, אבל בתחילת העונה המטרה היא לזכות האליפות ולא לסיים לפניהם. ב-20 השנים שאני פה זה קרה פעם אחת. אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו ולא על קבוצות אחרות".

עוד קודם, צ'לסי מחצה 0:3 את אברטון ועשתה צעד נוסף בדרך לאליפות. פדרו, גארי קייהיל ו-ווילאן כבשו בגודיסון פארק והכניעו את קבוצתו של רונלד קומאן לראשונה באצטדיונה הביתי במהלך 2017. אחרי שלא שיחקה העונה באירופה, צ'לסי למעשה הבטיחה את מקומה בליגת האלופות בעונה הבאה.

המאמן המרוצה אנטוניו קונטה אמר בסיום: "אני שמח על הניצחון שהגיע מול קבוצה חזקה בעלת מאמן טוב. הניצחון יוסיף לנו הרבה ביטחון. הדבר החשוב עכשיו הוא להישאר מרוכזים ולהתכונן כמו שצריך למשחק הבא. האוהדים ואני יצרנו חיבור מיוחד, היחסים בינינו מצוינים".