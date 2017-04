 בשירות מונאקו: 1:3 גדול לניס על פ.ס.ז' 

מונאקו עשתה אמש את העבודה עם ניצחון 1:3 על טולוז והערב (ראשון) פאריס סן ז'רמן כשלה בניסיון להשתוות למוליכה לאחר שספגה 3:1 משמעותי אצל ניס, זאת במסגרת המחזור ה-35 בליגה הצרפתית. עוד קודם, הביסה 1:5 בחוץ את קון עם הצגה של .

ניס - פ.ס.ז' 1:3

אפשר להגיד שקרב הצמרת המרתק הסתיים בניצחון של לא אחרת מאשר מונאקו. האלופה הגיעה לריביירה בידיעה שהיא חייבת לחזור לעיר האורות עם שלוש הנקודות, אבל ניס של העונה היא קבוצה מיוחדת במינה.

מריו באלוטלי כבש את היתרון של המארחת בדקה ה-26. האיטלקי קיבל מסירה מריקרדו פריירה ושלח כדור מדויק מחוץ לרחבה, היישר לחיבורי הקורות של קווין טראפ. אם לפריזאים הייתה תקווה לחזור במחצית השניייה, הגיע ריקרדו פריירה, שהעלה את ניס ל-0:2 (48) אחרי בישול של יונאס בלהנדה.

האורחת הצליחה לעשות קולות של קאמבק בהמשך (64), כאשר צמד הבלמים הברזילאים שיתף פעולה. טיאגו סילבה מצא את מרקיניוס, שצימק ל-2:1. אך ההמשך לא היטיב עם החבורה של אונאי אמרי. בדקה ה-90 התסכול של טיאגו מוטה בא לידי ביטוי לאחר פגיעה ללא כדור בשחקן ניס. המארחת ניצלה את היתרון המספרי וכבשה במהלך מתפרצת את השלישי מרגלי אנסטוניוס דוניס בתוספת הזמן.

דקה חלפה וגם אנחל די מריה איבד את הראש עם תיקול פראי ומצא את עצמו בחוץ. כשנותרו 9 נקודות בקופה, פ.ס.ז' ניצבת במקום השני עם 80 נקודות. מונאקו מצידה, יכולה להתחיל לקרר את בקבוקי השמפניה כשהיא מוליכה את הטבלה עם 83 נקודות ומשחק חסר. ניס נותרה במקום השלישי, אבל צימקה את הפער מפ.ס.ז' ל-3 נקודות בלבד.

קון - 5:1

זו הייתה עוד הצגה של , שנמצא בכושר הטוב ביותר בקריירה שלו והוביל את לניצחון חוץ ראשון מאז סוף דצמבר ולשוויון נקודות, לפחות באופן זמני, עם החמישית, בורדו. חמש דקות בתוך המשחק לוח התוצאות כבר היה על 0:2. הקשר ניצל הרחקה נוראית על הגנת קון כדי להפציץ פנימה בשמאל. כעבור שלוש דקות הוא הוסיף בישול למקסים לופס.

Florian Thauvin has now been directly involved in 21 goals in 35 Ligue 1 games this season:



14 goals ??

7 assists ???



Form of his life. pic.twitter.com/C6WxSQ1hHQ