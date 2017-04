 מי הבוס? על הדעיכה ביכולתו של בוסקטס 

בווידאו: רונאלדיניו מלהטט עם 3 בישולים בקלאסיקו האגדות

הסיטקום האמריקאי "מי הבוס?", ששודר בארץ במשך קרוב לעשור בשנות ה-80 וה-90 של המאה הקודמת, הציג את דמותו של טוני, שחקן בייסבול שפרש בגלל פציעה והפך לעקר בית. ייחודיותה של הסדרה הייתה בחדשנות ובמקוריות שבהצגת המציאות החברתית החדשה שנוצרה בארה"ב באותן שנים, בה נשים יצאו לעבוד וניהול משק הבית כבר לא היה שייך בלעדית להן.

הסיפור של הסדרה מקביל במובן מסוים לסיפורו של סרג'י בוסקטס, כיוון שגם הקשר הספרדי מציג עם השנים לצד הצלחה רבה, גם ייחודיות והצגת מציאות שונה בנוף עולם הכדורגל. "אני נמצא רחוק מאור הזרקורים של התקשורת. אין לי חשבונות ברשתות החברתיות ואני לא מעוניין למשוך תשומת לב", העיד בוסקטס ל"ספורט" הקטאלוני בשנה שעברה.

בעידן בו כל שחקן מתחזק עמודים בפייסבוק, אינסטגרם, טוויטר ועוד, וממציא חגיגה אישית שמייחדת רק אותו אחרי כיבוש שערים, הקשר בן ה-28, שזכה בכל תואר אפשרי בקריירה, לא מעוניין להשתתף בחגיגה, תרתי משמע: "החלטתי שאני מעדיף להצליח על כר הדשא ולהיות מוערך ומוכר על ידי אנשים שבאמת מבינים בכדורגל".

הגישה הייחודית של בוסקטס באה לידי ביטוי כמובן גם במראה החיצוני שלו, הכולל עור נטול קעקועים ותסרוקת שגרתית שאף פעם לא משתנה, וגם בסגנון המשחק המאופיין בקור רוח מופלא, יכולת תיקול מבריקה ומסירה, שהפכה אותו יחד עם צ'אבי ואינייסטה לבוסים הבלתי מעורערים בכל מרכז שדה בהם דרכה רגלם, אך גם זו שבחודשים האחרונים נמצאת בעוכריו.

על פניו כשבוחנים את הסטטיסטיקות של "בוסי", כפי שמכנים אותו חבריו לקבוצה, מלבד מספר המסירות הממוצע למשחק, שום דבר לא ממש השתנה. הוא מציג השנה אותם אחוזי דיוק במסירה, אותם נתוני ספיגת כרטיסים צהובים וממוצע זהה של נגיעות בכדור, אבל כל צופה שראה השנה את ברצלונה משחקת יכול להישבע שמשהו שם לא אותו דבר.

אז איך מסבירים את הנסיגה של הקשר האחורי הטוב בעולם? בשביל זה צריך לחזור לשאלה שנשאלה בשמה של אותה סדרה אמריקאית - מי הבוס? או ליתר דיוק, איפה הבוס? או לדיוק מירבי - איפה "בוסי"? והתשובה לכך נמצאת בסטטיסטיקה של לא אחר מאשר חברו לקבוצה ג'רארד פיקה.

