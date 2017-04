 מוריניו: לא ראיתי שהאף של אגוארו שבור 

כשפפ גווארדיולה וז'וזה מוריניו הגיעו למנצ'סטר בתחילת העונה, הם קיוו שלדרבי תהיה קצת יותר משמעות מאשר כרטיס לליגת האלופות. אחרי ה-0:0 אתמול (חמישי) באיתיחד, השתיים עשו צעד חשוב להבטחת אחד מארבעת המקומות הראשונים והן תלויות בעצמן.

מוריניו הגיע בסגל חסר מאוד והצליח להימנע מהפסד גם ביכולת רעה, אבל הוא לא היה ממש מרוצה: "רצינו להיות הרבה יותר מסוכנים בהתקפה, ולייצר דברים טובים מהמתפרצות. היינו צריכים לקחת החלטה אם להילחם על תיקו ועשינו זאת. עבדנו קשה בשביל הנקודה".

המיוחד גם התייחס, בדרכו המיוחדת, להרחקה של פלאיני: "ראיתי את אגוארו במנהרה ולא ראיתי שהאף או הפנים שלו שבורים. אני לא בטוח לגבי ההחלטה. מרוואן מרגיש שהוא קיבל את האדום בגלל מי שהוא. זה היה מהלך מאוד חכם של אגוארו".

המיוחד טען בנוסף: "במחצית הראשונה היינו בשליטה, אבל אחרי זה היה לנו הרבה יותר קשה. הבטחתי לא לדבר על השחקנים שלא שיחקו, אבל אין ספק שהייתה חסרה לנו איכות בקישור וזה מה שקבע בסופו של דבר". אגב, יונייטד השוותה את שיא המשחקים ללא הפסד שלה עם 24, ויכולים לשבור אותו כבר בראשון כשיארחו את סוונסי.

Great effort from the whole team. Now we just have to focus on the next game. ?? pic.twitter.com/MpgRKsutT4 — Eric Bailly (@ericbailly24) April 27, 2017

One point to keep in the race ?? pic.twitter.com/pZQT38M53Q — Ander Herrera (@AnderHerrera) April 27, 2017

עבור סיטי מדובר באכזבה. התכולים שלטו במשחק ללא עוררין, אבל לא הצליחו למצוא את הרשת גם כשיונייטד נותרה בעשרה שחקנים. למרות זאת, הם עדיין תלויים בעצמם ונמצאים בעמדה מצוינת להשיג את אחד מארבעת המקומות הראשונים.

"אנחנו מאוכזבים מהסיומת, אבל קשה לשכוח מול מי שיחקנו", טען בסיום. "אני מרוצה מהדרך בה שיחקנו ושהיינו מסוכנים, ידענו כמה הם אגרסיביים. היה קשה עם העובדה שהם שיחקו מאוד הגנתי, אבל אני לא פה כדי לשפוט את הסגנון של היריבה, זה יהיה חסר כבוד. היה לנו את הכשרון, אבל לא הצלחנו לכבוש".

"כל משחק בליגה הזאת הוא קשה, אבל אנחנו צריכים לנסות לנצח בכל אחד. אנחנו הולכים להילחם עד הסוף על המקום בליגת האלופות". המשיך הקטאלוני, והחמיא לגבריאל ז'סוס שחזר מהפציעה בת החודשיים: "הוא מאוד כשרוני והיה מעניין לראות איך זה היה משפיע עלינו אם הוא לא היה נפצע".

הסיטיזנס היו מודאגים מהפציעה של קלאודיו בראבו, אבל הפרשן ואקס יונייטד גארי נוויל החליט לתקוף את הצ'יליאני: "הוא ירד עם קרש מהמגרש? נו באמת! אין שוב סיבה שהוא יצטרך את זה בשביל פציעה בשוק".

Thank you to our fans for the amazing support and loyalty. Let's push forward together. ?? #ManCity #NeverGiveUp — Vincent Kompany (@VincentKompany) April 27, 2017