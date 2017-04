 ברצלונה נגד מלאגה. מיצ'ל: לא אעזור לריאל 

העקיצות ההדדיות בין למלאגה פשוט לא מסרבות להיגמר. האנדלוסים אמורים לפגוש את ריאל מדריד במחזור האחרון של הליגה הספרדית כשהאליפות מונחת על הפרק, והבלאוגראנה בטוחה שהם לא יעשו להם חיים קשים במיוחד, בשל העובדה שמאמנם מיצ'ל הוא אקס הבלאנקוס.

נשיא עבדולה אל טאני, שתקף את מוקדם יותר הבהיר ברשתות החברתיות: "ההתייחסות שלי הייתה בנוגע לתקשורת שמפזרת שקרים וספקולציות, כמובן שאנחנו מתכוונים להלחם עד לסיום העונה ואני דורש התנצלות".

גם מיצ'ל עצמו, שאמר לפני כמה ימים שיהיה לו קשה לקחת מריאל מדריד את האליפות טען: "זה פשוט מגוחך. כל מי שמכיר אותי יודע שאני לא מתכוון לחלק נקודות בחינם. יש לי חברים גם מברצלונה ואתלטיקו, אבל אני מתייחס רק למלאגה. כל מי שחושב אחרת הוא אדיוט".



And my words I do not change it at all

This is what I learn from my life