 "שחקני הספסל חייבים לקחת את ההזדמנויות" 

ריאל מדריד עשתה אתמול (רביעי) את המוטל עליה עם 2:6 קליל על דפורטיבו לה קורוניה, שגרם לה להתאושש מהמכה שקיבלה בקלאסיקו ולהישאר צמודה לברצלונה בפסגה, עם יתרון של משחק. הכוכבים של הבלאנקוס קיבלו מנוחה, ומי שהיו שם אלה השחקנים המשניים, שבראשם עמד איסקו, שמגלה יכולת נהדרת לאחרונה.

"זו כנראה ההופעה הטובה ביותר שלי", אמר כוכב המשחק, "אני מרגיש מאוד בנוח עם השחקנים שלצידי, שעושים את הכל קל יותר. אני שמח איך שהכל מסתדר כרגע". על המשחק עצמו: "זה היה משחק מושלם של כל הקבוצה, בצד הקבוצתי ובצד האינדיווידואלי וזה מראה את האיכות שלנו".

הספרדי התייחס לשינויים הרבים שערך זינדין זידאן, 9 שחקנים מהמשחק שעבר: "זה מראה את העומק שיש למועדון כמו ריאל מדריד. יש לנו 23 שחקני הרכב בקבוצה והם הראו שהם שם בכל מצב. הדבר החשוב ביותר שלא נשים לב שיש שחקנים מחליפים על המגרש".

חאמס רודריגס דיבר גם הוא על ההרכב המשני שעלה ועל המשחק הנהדר שנתנו: "יכול להיות שזה בגלל שאנחנו משחקים מעט, וכשיש לנו את ההזדמנויות הקטנות האלה, אנחנו עושים דברים גדולים. גם המחליפים וגם ההרכב הראשון תמיד עושים את המקסימום".

8 - Isco Alarcon has scored more goals than any other midfielder in La Liga in 2017. Delight. pic.twitter.com/bp8j20qVWx