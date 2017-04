 בתום דרמה: דורטמונד בגמר הגביע הגרמני 

אחרי אחד הקלסיקרים המרתקים ביותר בשנים האחרונות, עולה לגמר הגביע הגרמני. השוורצגלבן גברו 2:3 על במשחק הפכפך ודרמטי ויפגשו את פרנקפורט וטאלב טוואטחה בגמר בברלין בחודש הבא.

בתחילת החודש, באיירן התעללה בשוורצגלבן עם 1:4 מהדהד בליגה, והפעם הם הצליחו לנקום ובענק. דורטמונד הייתה זו שעלתה ראשונה ליתרון, אחרי שמרקו רויס ניצל טעות נוראית של חאבי מרטינס, אבל הבווארים שלטו באופן מוחלט והצליחו להשיג את המהפך עוד לפני ההפסקה. מאטס הומלס כבש את השני מול קבוצתו לשעבר ולא חגג.

הלחץ של היה ניכר, ורק במחצית הראשונה היא בעטה 16 פעמים למסגרת. גם אחרי ההפסקה היא המשיכה בלחץ ולא הפסיקה לחפש את השער, אבל רק חוסר מזל בעיקר של אריאן רובן, מנע ממנה למצוא את השלישי.

ואז הגיע עוסמאן דמבלה. החלוץ הנהדר של דורטמונד מרשים בכל פעם מחדש, והיה אחראי לקאמבק המדהים שלה. הוא היה זה שהקפיץ את הכדור המרשים לראשו של פייר אמריק אובמיאנג שקבע שוויון והשלים עם בעיטה מסובבת שהשלימה את המהפך השני והאחרון לערב.

The fans are bouncing. Let's get this show on the road! #packmas #DFBPokal #FCBBVB 0-0 pic.twitter.com/uebZvN4UIB