 טוואטחה כבש, פרנקפורט בגמר הגביע הגרמני 

יש לנו עולה ראשונה לגמר הגביע הגרמני, ויהיה שם גם ישראלי. פרנקפורט וטאלב טוואטחה עשו את הדרך לגמר עם ניצחון ענק 6:7 בפנדלים על בורוסיה מנשנגלדבאך. המגן הישראלי כבש שער אדיר ובתום הזמן החוקי לוח התוצאות הראה 1:1, ששלח את שתי הקבוצות להארכה ולאחר מכן לבעיטות הכרעה מ-11 מטרים, שבסופן, האורחת היא זו שזכתה בכרטיס ותפגוש את באיירן מינכן או בורוסיה דורטמונד שישחקו הערב (21:45)

הישראלי פתח בהרכב הנשרים וכבש את השער הראשון בהתמודדות בדקה ה-15, כששלח טיל אדיר מקצה הרחבה לחיבורים, שלא השאיר שום סיכוי לשוער מנשנגלדבאך. המארחת חזרה בתוספת הזמן של המחצית הראשונה. יונאס הופמן ניצל בישול של אנדרה האן והשווה את התוצאה ל-1:1.

בחצי השני הקבוצות לא הצליחו לכבוש ונכנסו להארכה. טוואטחה הוחלף בדקה ה-103 וראה את חבריו הולכים לבעיטות הכרעה מהנקודה הלבנה. 12 הבעיטות הראשונות מצאו את הרשת. מנשנגלדבאך החטיאה ולוורלה הייתה הזדמנות לנצח, אך הוא החטיא. המקומיים שוב החטיאו ואז הגיע ברנימיר הרגוטה ושלח כדור מדוייק לרשת, שנתן את האות לחגיגות.



בבלגיה, גנט רשמה 0:2 בחוץ מול זולטה וארחם. רמי גרשון וקני סייף פתחו בהרכב האורחת, שנותרה במקום השני בטבלה והתקרבה לכדי 5 נקודות מאנדרלכט, לה משחק חסר. יויה קובי היפני כבש את הראשון של גנט בדקה ה-25, וקאליפה קוליבאלי קבע את התוצאה הסופית בתוספת הזמן. סייף הוחלף בדקה ה-72, גרשון השלים 90 דקות.

