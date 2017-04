 טוכל: "רוייס הוא שחקן של רגעים מיוחדים" 

מי תעפיל לגמר הגביע? המשחק הגדול ביותר שיש לכדורגל הגרמני להציע ייערך שוב הערב (רביעי), כשבאיירן מינכן ובורוסיה יתמודדו על האפשרות לזכות בתואר הנכסף. זאת העונה השישית ברציפות שהקלאסיקר נערך במסגרת הגביע, כשבפעמיים האחרונות כל אחת ניצחה את השניה בפנדלים.

מגיעה במומנטום שלילי. אחרי ההדחה ברבע גמר ליגת האלופות וה-2:2 הביתי המפתיע מול מיינץ, הבווארים רוצים להשכיח את התקופה הקשה ולעשות צעד לעבר דאבל שני ברציפות. רק לפני שבועיים וחצי הם הביסו 1:4 את דורטמונד באחד הקליסקרים היותר חד צדדיים שנראו בשנים האחרונות, והפעם יספיק להם גם ניצחון קטן.

לרשותו של קרלו אנצ'לוטי יעמוד סגל כמעט מלא. דויד אלאבה סבל מפציעה קלה באימון, ורק לקראת המשחק יוחלט האם לפתוח איתו או לתת לחואן ברנאט את ההזדמנות. "אם הוא לא יהיה כשיר במאה אחוז, לא נסכן אותו, ברנאט מספיק טוב כדי לשחק", הבהיר המאמן במסיבת העיתונאים.

?? @MrAncelotti: "We want to go to Berlin!" #FCBBVB pic.twitter.com/ypXzRwR3Fq