 למרות הכפיים: ראמוס יורחק רק ממשחק אחד 

מכה לריאל מדריד. גארת' בייל, שסובל מפציעה בקרסול השמאלי ונטש את הקלאסיקו מול ברצלונה כבר בדקה ה-35, ייעדר כחודש, כך נקבע היום (שלישי) אחרי בדיקה מקיפה שערך הכוכב הוולשי של הבלאנקוס.

המשמעות ברורה: בייל ייעדר מצמד משחקי חצי גמר ליגת האלופות בדרבי מול אתלטיקו מדריד ויחמיץ גם את המשחקים המכריעים של הליגה הספרדית. במידה וריאל מדריד תעבור את אתלטיקו בחצי גמר האלופות, הוולשי צפוי לעמוד לרשות זידאן במשחק הגמר.

"הוא אמר לי שהוא מרגיש מאה אחוז, שני האימונים שלו לפני המשחק היו מושלמים, זה קרה במשחק עצמו ולא היה לנו מה לעשות עם זה", טען זידאן במסיבת העיתונאים לפני המשחק מול לה קורוניה. "ניסיתי לשכנע אותו להישאר עוד קצת בחוץ, אבל הוא אמר שהוא בסדר וסמכתי על זה".

בינתיים, ריאל עדיין כואבת את ההפסד בקלאסיקו, אבל כבר מחר היא תצטרך לאסוף את עצמה מחדש ולהמשיך במאבק על האליפות. הבלאנקוס יתארחו אצל דפורטיבו לה קורוניה, כשניצחון יהיה קריטי על מנת להשאיר את הסיכויים לזכות בתואר היוקרתי בפעם הראשונה אחרי חמש שנים.

