 ליאו מסי: "עשינו צעד חשוב במאבק האליפות" 

לברצלונה אין יותר מדי זמן לחגיגות. אחרי ה-2:3 הדרמטי על בסנטיאגו ברנבאו, הקטאלונים חזרו להתאמן היום (שני) לקראת הישורת האחרונה של הליגה. כבר ביום רביעי מצפה להם משחק בית מול אוסאסונה, בשבת הם יתארחו אצל אספניול לדרבי וב-3 המחזורים האחרונים בארסה תפגוש את ויאריאל ואייבאר בקאמפ-נואו, ותשחק בחוץ מול לאס פלמאס.

בזכות הצמד של מסי ושער הניצחון הדרמטי בתוספת הזמן, בארסה מוליכה את הטבלה עם 75 נקודות ויתרון במפגשים הישירים עם ריאל, לה יש עדיין משחק חסר מול סלטה ויגו. הארגנטינאי שהגיע ל-500 שערים במדי הבלאוגראנה, כתב בפייסבוק: "הגענו לברנבאו במטרה לנצח ולהישאר במאבק האליפות. יש עדיין דרך ארוכה, אבל אנחנו שמחים מכך שעשינו צעד חשוב".

באימון שנערך במגרש האימונים על שם טיטו וילאנובה היה ללואיס אנריקה סגל מלא. גם קשר קבוצת המילואים, קרלס אלנייה בן ה-19, השתתף באימון אחרי שישב על הספסל בברנבאו בהיעדרו של ניימאר המושעה. בארסה ניסתה עד הרגע האחרון לשנות את ההחלטה במטרה שהברזילאי יוכל לשחק בקלאסיקו, אבל לבסוף נאלצה להשאירו מחוץ לסגל אחרי שהושעה משלושה משחקים.

החלוץ ישוב לשחק רק בדרבי אחרי שיסיים לרצות את עונשו מול אוסאסונה, כך ששוב לואיס אנריקה יצטרך להסתדר בלעדיו. פאקו אלקאסר שפתח מול ריאל, עשוי שוב לקבל את המקום בהרכב ומועמדים נוספים הם ארדה טוראן ואנדרה גומש.

Lionel Messi has scored the 500th goal of his Barcelona career. Here's a breakdown of his record #Messi pic.twitter.com/6eFqR13f77