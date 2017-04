 השחקנים קבעו: קאנטה כדורגלן השנה באנגליה 

המרוץ לאליפות באנגליה, שנחשב לסגור ונעול עד לפני כמה שבועות, קיבל רוח חיים לאחרונה בעקבות איבוד נקודות של צ'לסי וצמצום הפער מטוטנהאם ל-4 נקודות בלבד, אך ביומיים האחרונים הבלוז רשמו שני ניצחונות על התרנגולים. 2:4 בחצי גמר הגביע בשבת, ואמש הקשר אנגולו קאנטה נבחר לשחקן השנה באנגליה על ידי ארגון השחקנים.

הקשר בן ה-26, שהגיע מלסטר בקיץ האחרון ונמצא בדרכו לזכייה באליפות שנייה ברצף, זכה במירב הקולות מעמיתיו וגבר על מתחריו, אדן הזאר, הארי קיין, זלאטן איברהימוביץ', רומלו לוקאקו ואלכסיס סאנצ'ס.

קאנטה הביע גאווה וסיפוק מההישג: "להיבחר על ידי השחקנים, יש לזה משמעות גדולה עבורי. אלה היו שנתיים יפהפיות, אחת עם לסטר, ואנחנו בצ'לסי בכושר טוב. להיות שחקן השנה, זה כבוד גדול". על המעבר מהאלופה היוצאת לשורות הבלוז של אנטוניו קונטה: "זה סגנון אחר, אבל עם המנג'ר והשחקנים האלה הכל קל, כי אנחנו עובדים המון כדי להיות טובים במשחק. זה עובד היטב".

לקראת המשך המאבק מול טוטנהאם הוסיף הצרפתי: "צריכים להילחם עוד שישה משחקים. אנחנו הולכים להתייחס לכל משחק כמו גמר, ונקווה שנוכל לזכות באליפות בסוף העונה". לצ'לסי יש אפשרות לדאבל, כשארסנל ממתינה לה בגמר הגביע: "ניתן הכל כדי לזכות בשני המפעלים".

דלה עלי זכה בתואר השחקן הצעיר של השנה בפעם השנייה ברציפות, אם כי רבים ציפו מהקשר בן ה-21, שכבש העונה כבר 16 שערים בפרמייר ליג, להיכלל בין ששת הפינליסטים לתואר כדורגלן השנה. דייויד בקהאם זכה לפרס הוקרה מארגון השחקנים על תרומתו לענף.

Congratulations to David Beckham on being awarded the @PFA Merit Award. Legend! #MUFC pic.twitter.com/h3CVk42AE2