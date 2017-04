 בפעם העשירית: רפאל נדאל זכה במונטה קרלו 

תואר ראשון לרפאל נדאל ב-2017. המדורג רביעי בעולם זכה הערב (ראשון) בטורניר מונטה קרלו לאחר שגבר בגמר כל ספרדי על אלברט ראמוס וינולאס 1:6, 3:6. זאת הייתה הפעם השניה ברציפות והעשירית בסך הכל שהוא מניף את התואר הזה. פשוט לא נגמר.

נדאל שנהנה מהדחות מוקדמות של יריביו הגדולים נובאק ג'וקוביץ' ואנדי מארי, היה הפייבוריט המובהק להתמודדות הזאת. ראמוס וינולאס עשה דרך משמעותית והדיח את הבריטי המדורג ראשון בעולם, אבל את רפא זה לא ממש עניין והוא טייל בדרך לניצחון קליל.

המשחק היה בשליטתו המוחלטת של נדאל שהיה קרוב לשבור כבר בהזדמנות הראשונה שלו, אבל ראמוס וינולאס עשה שריר. למרות זאת, המדורג רביעי בעולם הצליח לעשות זאת פעמיים בדרך לניצחון קליל במערכה הראשונה בתוך 31 דקות בלבד. נדאל לא היה קרוב לשמוט אף הגשה, הנחית חמישה אייסים בסך הכל ובסופו של דבר סיים עם חיוך ענק.

