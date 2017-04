 עוד ניפגש: הקלאסיקו שיצביע על עתיד איסקו 

זה היה הקש ששבר את גב הגמל. העלה תמונה תמימה לאינסטגרם כשהוא יושב עם חבריו לארוחה, שהפכה לסערה ענקית ברשתות החברתיות. הסיבה: לצידו שכבה שקית צ'יפס ממותגת של ברצלונה. קשר ריאל מדריד דאג למחוק את התמונה ולהוסיף ציוץ זועם בו הבהיר: "אני לא עובר לבארסה, אנשים מעצבנים! נאכל אותם כמו תפוחי אדמה".

התקרית הזאת הייתה יכולה להיות מאוד משעשעת, אם כל שחקן אחר היה מעורב בה מלבד . במהלך החודשים האחרונים, התקשורת בספרד בכלל והקטאלונית בפרט מדווחת באופן שוטף על הרצון של ברצלונה לבצע את המחטף הנפיץ ולהנחית אצלה את הקשר בן ה-25. סוכן השחקנים ג'וטה ג'ורדי אף חשף שהבלאוגראנה פנתה לאיסקו, וגם אמירות מפורשות שלו על כך שזו רק המצאה חסרת בסיס, לא מנעו מהספקולציות לזרום.

למען האמת, הרומן בין ברצלונה ואיסקו ממש לא התחיל לאחרונה. עוד כשהיה הכוכב הגדול של מלאגה, הוא צד את עיניהם של הקטאלונים שנלחמו מול ריאל מדריד על שירותיו בקיץ 2013. הקשר שאהד בארסה בילדותו, קרא לכלב שלו ליאו מסי ("הוא השחקן הטוב בעולם והכלב שלי גם הטוב בעולם"), ובראיון שהעניק עוד כשהיה בקבוצת הנוער של ולנסיה סיפר שצ'אבי ואנדרס אינייסטה הם המודל שלו לחיקוי.

לבלאנקוס לא הייתה לו זיקה, בלשון המעטה: "אפשר להגיד שאני טיפה אנטי מדרידיסטה, למרות שאי אפשר לדעת בוודאות לאן אגיע בעתיד. זה מועדון יהיר ובלי צניעות אי אפשר להצליח". רצה הגורל ודווקא ריאל הייתה זו שהחתימה אותו עבור 30 מיליון יורו. בהצגתו בסנטיאגו ברנבאו הוא סרב לנשק את הסמל, אבל עד מהרה התאהב בקבוצתו בה נמצא כבר כמעט ארבע שנים.

אז מה ברצלונה יכולה להציע לאיסקו? דקות, והרבה מהן. אם בעונה הראשונה שלו תחת קרלו אנצ'לוטי הוא לקח כל הזדמנות בידיים וסיים עם שמונה שערי ליגה, הרי שעם הזמן מעמדו בריאל מדריד הלך ופחת. העונה למשל, הוא פתח ב-15 משחקים בלבד והשלים 90 דקות רק חמש פעמים. וזה עוד כשגארת' בייל החמיץ חלק נכבד ממנה בגלל הפציעה הממושכת ממנה סבל.

החשש ממעמדו התפרץ כמה פעמים במהלך העונה. ב-0:2 של ריאל על אספניול בפברואר, בישל את שני השערים, ובסיום הבהיר: "אני רגוע, אבל מה שמדאיג אותי זה שאני לא מקבל מספיק דקות, קריירה של שחקן היא קצרה. אני שמח פה וארצה להישאר, אבל לקראת סיום העונה אתחיל לחשוב על האפשרויות, הקריירה שלי בסכנה". בנוסף, צצו דיווחים על כך שהקשר כבר ביקש מאביו שיעזור לו למצוא קבוצה חדשה בקיץ.

העובדה שברצלונה תנסה לנצל את המצב המסובך, ולצרף את האוהד שחמק מבין אצבעותיה לא ממש מופרכת. היכולת של להתאים כמעט לכל חלק בקישור, חשובה מאוד עבור הקטאלונים. אינייסטה הולך ומזדקן, ארדה טוראן לא מוצא את מקומו ועשוי לעזוב כבר בקיץ ואנדרה גומש, בו תלו תקוות, מתקשה לספק את הסחורה. אמנם יש לקשר ריאל סעיף בחוזה שאוסר עליו להימכר לבארסה, אבל אותו חוזה מסתיים בקיץ הבא ונכון לכתיבת שורות אלו, הוא עדיין לא חודש.

"ריאל מדריד הקבוצה הטובה בעולם"

אפשר להגיד שאירועי החודש האחרון שינו את התמונה. בין שני משחקי רבע גמר ליגת האלופות מול באיירן מינכן, לריאל מדריד חיכה משחק מול ספורטינג חיחון בליגה. כדי לשמור כוחות, זינדין זידאן החליט להוריד את בייל, כריסטיאנו רונאלדו וכארים בנזמה לספסל ולתת את ההזדמנות למחליפים. לקח אותה בשתי ידיים, השלים צמד עם שתי בעיטות בלבד לשער וסידר 2:3 יקר לבלאנקוס. בסיום טען: "אני לא יודע למה זה מפתיע אנשים שאני רוצה לשחק יותר. אם הייתי חושב שזה לא מגיע לי, לא הייתי אומר את זה".

והוא באמת צודק. למרות מיעוט הדקות, נהנה מעונת שיא וכבר עכשיו יש לו תשעה שערי ליגה - כמו במלאגה לפני ארבע עונות - שזה יותר מבייל ובנזמה. קשר ריאל מעורב בשער (כובש או מבשל) בכל 99 דקות העונה, החלוץ הצרפתי רק בכל 120.5 הוולשי? אפילו לא בכיוון - עם שער או בישול בכל 154 דקות בלבד. מול חיחון הוא השלים הכי הרבה דריבלים (10), מסירות (92, 94 אחוזי דיוק) ונגע 118 פעמים בכדור.

זה רק טבעי שבמשאל שנערך ב"אס" לפני משחק הגומלין מול באיירן, האוהדים העדיפו לראות אותו בהרכב על חשבונו של בייל. הוולשי נפצע שוב וממילא לא נכלל בסגל, ויושבי הסנטיאגו ברנבאו לא הפסיקו לעודד את במהלך החימום. מול הבווארים הוא נתן משחק סביר לפני שהוחלף. "תמיד אמרתי שאני רוצה להיות פה כמה שיותר שנים, אחתום על חוזה חדש בקרוב. אני נמצא בקבוצה הטובה ביותר בעולם ואני רוצה להישאר בה", טען הקשר.

Only Cristiano (19) and Morata (11) have scored more league goals this season than Isco (9). pic.twitter.com/m5IaXaPZuB