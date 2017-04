 בעל הבית: על הקריירה החדשה של דרוגבה 

על שחקנים שמשמשים כמאמנים שמענו, אבל שחקן שהוא גם הבעלים של הקבוצה בה הוא משחק? זה כבר מיוחד. ואין מתאים יותר מדידייה דרוגבה להיות הראשון בעולם שהוא גם בעלים של קבוצת כדורגל מקצוענית. פיניקס רייזינג, שעד לא מזמן נקראה "אריזונה יונייטד" היא לא מהקבוצות הגדולות בארה"ב, לפחות עד השבוע שעבר בו יצאה ההודעה על הגעתו של שם אחד ענק, .

החלוץ בן ה-39 נמצא בגיל שרבים כמוהו כבר חושבים על הקריירה הבאה. בעוד רוב שחקני העבר פונים לקריירת אימון, החלוץ החליט לפנות לכיוון אחר. מי שסיים חוזה לאחר שנה וחצי נפלאות במונטריאול, החליט לחפש את האתגר הבא שלו, החלוץ חתם על חוזה לשנתיים כשהוא צפוי להשתלב לאט לאט במערך הניהולי.



"לקחתי את הזמן כדי לחשוב מה אני רוצה לעשות בהמשך הקריירה שלי, ונראה מאוד נרגש מההזדמנות שיש לי בפיניקס רייזינג", החלוץ הסביר, "לאחר שראיתי ממבט ראשון את הפוטנציאל לפתח את הספורט בצפון אמריקה ולאחר שהכרתי את הנהלת הקבוצה, אני בטוח שאוכל לעזור להם לפתח את הארגון על המגרש ומחוצה לו".

DONE DEAL: Didier Drogba has signed for Phoenix Rising of the USL Pro League, as a player and owner of the club. pic.twitter.com/tio69LKBUc — Transfer Related (@TransferRelated) April 13, 2017

כדי להבין בעצם איך החלוץ מחוף השנהב הגיע דווקא לאריזונה, צריך להבין מי עומד בראש הקבוצה. ברק בקאי, האיש החזק בפיניקס, קנה את הקבוצה באוגוסט 2016 עם מטרה אחת ויחידה – להביא את הקבוצה ל-MLS. איש העסקים ממוצא טורקי החל את קשריו עם חלוצה לשעבר של צ'לסי כבר בשנת 2013, אז דרוגבה שיחק בגלטאסראיי. בקאי בחר בפיניקס כי הבין את הפוטנציאל הגלום בפיתוח קבוצה יחידה בכל איזור צפון אמריקה כקבוצה המקצוענית הראשונה שתגיע לליגה הבכירה, אך בשביל זה הוא היה צריך למשוך את העין של ראשי הליגה.

אז שמות כמו עומאר בראבו, חלוצה האגדי של נבחרת מקסיקו ושון רייט פיליפס (ששיחק יחד עם דרוגבה בצ'לסי) הגיעו על מנת להרים את הקבוצה למעלה. אז שמות גדולים והבטחה לאצטדיון גדול בעתיד יש, התקדמות עקבית של הקבוצה מקצועית גם יש, אך בקאי הבין שהוא צריך עוד משהו, משהו גדול ומפוצץ, וכאן נכנס לתמונה .



בשנת 2013 נוצר הקשר הראשון בין השניים, כאשר מי שהיה אחראי על השידוך הוא חבר משותף בשם עומר סוליאק. כבר אז דרוגבה החל לחשוב על הצעד הבא שלו בקריירה ובקאי ידע שבעתיד הקשר הזה יכול להשתלם לו. "החברות של עומר עם דרוגבה הייתה נקודת המפנה, לדידייה היו הרבה הצעות ומי שהביא אותו אלינו היה עומר", העיד בקאי בראיון ל-ESPN בשבוע שעבר.

Dropped in on Stamford Bridge today and found the King. See you back in Phoenix @didierdrogba!#RisingAsOne pic.twitter.com/UVAkYFnON6 — DJ Kasten (@DJK_II) April 19, 2017

הבעלים ידע ששם כמו של דרוגבה, קודם כשחקן ואחר כך כאיש הנהלה, יכול להיות הדרך שלו להרים את הפרויקט לכיוון הנכון. בינואר האחרון, לאחר שהוטס לאריזונה לשלושה ימים של פגישות וסיור במתקני המועדון נחתמו הדברים בלחיצת יד. "דידייה אמר לי: 'אתה יודע מה? יש פה משהו מיוחד', ידעתי שזה נועד להיות", נזכר בקאי.



תפקידו של החלוץ לא ידוע עדיין, ובקאי ניסה לעשות סדר בבלאגן. בשנתיים הראשונות דרוגבה יהיה שחקן מן המניין בקבוצה ואז יהיה חלק "מקבוצת הניהול". צעד חכם של השחקן מחוף השנהב, שיוכל להחליט אם להיכנס להרפתקה ניהולית לפי מיקומה של הקבוצה בעתיד מצד אחד ומנגד, צעד חכם של המועדון, שבינתיים מצהיר על כוונותיו העתידיות.

השחקן עדיין לא לבש את מדי פיניקס פעם אחת, אך החתמתו כבר מביאה הצלחה. שעה לאחר ההודעה על החתימה כבר נרכשו 300 מנויים חדשים על ידי אוהדים נלהבים. בפיניקס מחכים ללמוד מיכולתו על המגרש בטווח הקרוב, אך חשוב יותר, בטווח הארוך מקווים שקשריו בעולם גם יובילו לפיתוח הצד העסקי במועדון, במטרה להפוך לקבוצה לגיטימית בארה"ב. הכדורגל בארה"ב בשנים האחרונות מתפתח והגעתם של שמות כאלו מבטיחים לנו עתיד גדול במקום שהספורט המוביל שלו משוחק עם כדור כתום.