 "הכל הולך". ז'רדים: מונאקו עשתה היסטוריה 

אולי זו לא הקבוצה הכי טובה באירופה, אבל היא ללא ספק הקבוצה הכי מלהיבה שיש לנו בליגת האלופות העונה. מוליכת הליגה הצרפתית לא נחה על זרי הדפנה עם ה-2:3 מגרמניה, כי היא כנראה לא מסוגלת, וגברה על דורטמונד 1:3 בבית בדרך ל-3:6 גדול ועלייה לחצי הגמר לראשונה מאז 2004 ובפעם הרביעית בתולדותיה.

גם עלתה ל-12 שערים בשלב הנוקאאוט, אחרי שלישייה בכל אחד מארבעת המשחקים עד כה. מי שהמשיך להפציץ הוא כמובן קיליאן אמבפה, הכישרון הכי מבטיח באירופה, שהפך לשחקן הכי צעיר שכובש חמישה שערים בצ'מפיונס, בגיל 18 שנים וארבעה חודשים, וממשיך לשבור שיאים. אמבפה אמר על ההישג של קבוצתו: "לא חשבנו שנהיה כאן, ידענו אחרי כל אבן דרך להמשיך לעבוד. אין לי העדפה בהגרלה, כולן קבוצות גדולות. אנחנו רוצים להמשיך".

Kylian Mbapp? is the first player in history to score in each of his first four Champions League knockout games.



