 לואיס אנריקה: "האמנו עד הסוף שאפשר לנצח" 

לברצלונה נגמרו הניסים. אחרי המהפך הבלתי נתפס מול פאריס סן ז'רמן בשמינית גמר ליגת האלופות, רבים היו בטוחים שהקטאלונים יצליחו לחזור גם מה-3:0 במשחק הראשון ברבע מול . למרות זאת, הם לא הצליחו למצוא את הרשת גם במשחק הזה ועם 0:0 ביתי נפרדו מהמפעל היוקרתי באותו השלב בפעם השניה ברציפות.

ניימאר נצפה בוכה בסיום המשחק, כשדני אלבס הגיע על מנת לנחם אותו. " ללא קסם ושער, אומרת שלום לאירופה", נכתב בכותרת ה"מונדו דפורטיביו". זאת הייתה הפעם הראשונה בעידן לואיס אנריקה בו לא ניצחה בבית בליגת האלופות, אחרי 15 פעמים רצופות.

לואיס אנריקה ניסה לנתח: "רצינו לייצר הרבה מצבים וללחוץ על היריבה, אבל זה היה קשה מאוד לשמור על רוגע כשהשגנו את הכדור. אם היינו כובשים אפילו שער אחד, המשחק היה נפתח וזה היה מקל עלינו הרבה יותר. הייתה לנו אמונה עד לרגע האחרון".

גם ג'רארד פיקה התקשה להסתיר את האכזבה: " הייתה טובה יותר ואין ספק שהגיע לה לעלות, אני מאחל לה המון בהצלחה ואני חושב שהם יכולים לזכות בגביע. הם איטלקים, הם באו לשחק את המשחק שלהם ועשו זאת מצוין".

הבלם החמיא בנוסף לתצוגת העידוד המרשימה של הקהל הביתי: "זה הפסד מאוד צורם, אבל האוהדים שרו כאילו זה משהו שנצטרך לזכור. זאת אחת הפעמים הבודדות שאני זוכר את הקאמפ נואו במצב כזה. זה מרגש אותי ואני גאה".

לעומת זאת, הציגה פעם נוספת משחק הגנתי אדיר, בדרך לחצי הגמר. אם בגמר ב-2015 הביאנקונרי ספגו שלושה שערים מול הקטאלונים, הם פיצו על כך בענק ושמרו על רשת נקייה בהתמודדות כולה. אחרי תצוגה כזאת, יהיה קשה מאוד להמר נגד האיטלקים.

לאונרדו בונוצ'י הנרגש אמר בסיום: "ידענו שברצלונה צריכה לסכן הכל, אבל סגרנו את כל המרווחים שלנו. לכבוש שלושה שערים ולא לספוג בקאמפ נואו אלה סימנים לכך שאנחנו קבוצה גדולה. עכשיו אנחנו צריכים לקחת עוד צעד לעבר קרדיף, אני חושב שעכשיו אף קבוצה לא תרצה לקבל אותנו בהגרלה".

פאולו דיבאלה שכיכב בניצחון ביובנטוס סטדיום היה בספק למשחק, אבל הצליח בכל זאת להציג יכולת טובה: "לא לספוג נגד קבוצה כמו זה ממש לא פשוט, אנחנו מאוד מאושרים מהיכולת שהצגנו. כשראינו את הגרלת רבע הגמר, סיכמנו שהיינו שמחים לקבל כל קבוצה ממנה. עכשיו אני לא רואה אף פייבוריטית, לכל אחת מהקבוצות יש סיכוי לעלות ולהגיע עד הסוף. בואו נראה את מי נקבל".

חואן קוואדרדו הוסיף: "הגענו לכאן כשאנחנו יודעים שאנחנו קבוצה מאוד טובה וחזקה. היינו מודעים לעוצמה של , אבל היה לנו ברור שאנחנו יכולים להגן מולם אם ניתן משחק הקרבה ונילחם כיחידה אחת לוחמת, ועשינו את זה".

.@bonucci_leo19: "Who do we want to avoid in the semis? Ask the other 3 sides who will want to avoid us now." #FINOALLAFINE #FCBJuve #UCL pic.twitter.com/sinVoxHgz1