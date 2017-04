 ליון ובשיקטאש הורחקו מאירופה לשנתיים ע"ת 

עונש כבד לבשיקטאש וליון בעקבות התפרעות האוהדים ברבע גמר הליגה האירופית. אופ"א הודיעה כי שני המועדונים יורחקו לשנתיים על תנאי מכל מפעל אירופי ובנוסף ייקנסו ב-100,000 יורו. בשבוע שעבר, התפתחה מהומה ענקית ביציעי האולימפיק פארק בין מחנות האוהדים בתוך יציעים מעורבים רגע לפני שריקת הפתיחה.

כזכור, שני מחנות האוהדים החליפו ביניהם קללות וגידופים, שהובילו בסופו של דבר להשלכת חפצים ואמצעי פירוטכניקה מצד היציע שאיכלס את קהל החוץ שהגיע מאיסטנבול. בשלב הזה, אוהדי ליון נכנסו לפאניקה והחלו לרוץ לכיוון כר הדשא על מנת לתפוס מחסה. המשטרה נכנסה לפעולה וניסתה להגיב לפורעים הטורקים באמצעות גז מדמיע, אבל התקשתה להשתלט על המהומה ופתיחת המשחק נדחתה ב-45 דקות.

חלק מהאוהדים הטורקים אף השליכו אבוקות לעבר יציעי ליון. הקהל הצרפתי נס בפאניקה לתוך תחומי המגרש על מנת לתפוס מחסה. המשטרה, נאלצה להשתמש בגז מדמיע, כדי להפריד בין הניצים. בצרפת דיווחו כי נשיא ליון, ז'אן מישל אולאס, עלה ליציע הוויראג' סוד, על מנת לנסות להרגיע את האוהדים המקומיים ופונה בהתערבות כוחות האבטחה.

