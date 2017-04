 רונאלדו: "מבקש מהקהל לא לשרוק לי בוז" 

ריאל מדריד לקחה אמש (שלישי) חלק באחד המשחקים ההיסטוריים בתולדות ליגת האלופות, ולשמחתה היא הייתה בצד השמח. שלושה שערים של כריסטיאנו רונאלדו, שניים מתוכם בהארכה ומעמדת נבדל שנעלמה מעיני השופט ויקטור קסאי, נתנו לבלאנקוס 2:4 ביתי ענק על באיירן מינכן ו-3:6 בסיכום שני המשחקים בדרך לחצי גמר ליגת האלופות.

בזמן שבבאיירן מינכן עסקו בחגיגות, בבלאנקוס חגגו בענק כשבסנטיאגו ברנבאו כבר מפנטזים את הזכייה ה-12 בגביע עם האוזניים הגדולות. "ידענו מה יקרה אם לא נשחק טוב נגד באיירן מינכן", סיפר כוכב ריאל מדריד כריסטיאנו רונאלדו, שהגיע ל-100 שערים בצ'מפיונס ליג, והוסיף: "היא קבוצה מצויינת, אבל מדריד זאת מדריד. היינו יכולים לכבוש שער או שניים במחצית הראשונה וספגנו, בסופו של דבר אי אפשר לשכוח שכבשנו שישה שערים מול באיירן מינכן וזה לא קל, אנחנו ווינרים. מבקש מהקהל שלא ישרוק לי אף פעם, אני תמיד עושה את המקסימום, שמח שהפעם זה עבד".

גם מאמן הבלאנקוס זינדין זידאן לא נשאר אדיש לערב הגדול של רונאלדו: "היום הוא הוכיח שהוא שחקן המפתח שיודע להיות במקום הנכון מתי שצריך אותו. אנחנו מאוד שמחים בשבילו, בשביל הקבוצה ובשביל כל האוהדים שתמכו בו הערב בסנטיאגו ברנבאו"."שיחקנו נגד הקבוצה הכי טובה במפעל עד כה", החמיא המאמן הצרפתי ליריבה ולא התייחס יותר מדי לטעויות השיפוט: "דיברתי עם קרלו אנצ'לוטי בסיום אך לא מעבר לזה, אני מעולם לא נכנס לעניינים שקשורים לשיפוט".זידאן לא נגרר לדיבורים סביב תצוגת השיפוט: "לא נכנס לדיבורים על השופטים, לא ראיתי מה היה, אבל טעויות קורות ועוד יקרו".בלם ריאל מדריד,, הגיב לג'רארד פיקה שצייץ "..." אחרי השערים מנבדל: "שיחזור אחורה, מיזכר במה שקרה מול פ.ס.ז' ויקח את הנקודות שלו בחזרה. ההופעה של רונאלדו? זה לא מפתיע אותי. הוא יודע מה מצופה ממנו ותמיד זה שעושה את ההבדל. שמח שהוא שוב היה שם בשבילנו". הקפטן שערך את ההופעה ה-100 שלו בליגת האלופות הוסיף: "אני מאוד שמח ומצפה להמשיך לשמוח גם בעוד שנים רבות"

איסקו, שפתח בהרכב והוחלף ע"י סרחיו אסנסיו שאף כבש, הביע תקווה לקראת ההמשך: "טעויות שיפוט? גם לנו הגיע פנדל במינכן ואף אחד מאיתנו לא יצא בביקורת קשה. היה משחק קשה, אבל בסופו של דבר עשינו את המוטל עלינו. הפנים עכשיו לקלאסיקו ואני אעבוד קשה כדי להרוויח את המקום בהרכב".

המספרים מעוד ערב גדול של כריסטיאנו רונאלדו:

- זה היה השלושער ה-41 של כריסטיאנו רונאלדו במדי ריאל מדריד.

- הכוכב הפורטוגלי הגיע כעת ל-103 שערים באירופה, 100 מתוכם בליגת האלופות.

- CR7 כבש בסך הכל תשעה שערים ובישל פעם אחת בשישה מפגשים מול באיירן מינכן.

- עד שהגיעה לחצי הגמר, באיירן מינכן ספגה רק שני שערים העונה בליגת האלופות. רונאלדו כבש מולה חמישייה בשני משחקים .

