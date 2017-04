 "סקנדל"! הרשת גועשת מהשלושער של רונאלדו 

אם חשבנו שכריסטיאנו רונאלדו חזר לעצמו בענק רק במשחק הראשון של רבע גמר ליגת האלופות, עוד לא ידענו מה מצפה לנו. הכוכב הפורטוגלי של ריאל מדריד שוב היה הערב (שלישי) בדיוק במקום הנכון ובזמן הנכון כדי לכבוש שלושער (76, 105, 109) שנתן לבלאנקוס 2:4 (3:6) על באיירן מינכן בגומלין ושלח את אלופת אירופה לחצי הגמר.



אחרי שחגג 100 שערים באירופה במשחק הקודם, שלושת הכיבושים הקפיצו את כריסטיאנו רונאלדו ל-100 שערים רק בליגת האלופות. מה שהעיב על הערב הגדול הם שני שערים אותם כבש מעמדת נבדל, וגם ברשתות החברתיות לא קיבלו את טעויות השופט ויקטור קסאיי בהבנה, גם לא את הצהוב השני המפוקפק שגרם להרחקו של ארתורו וידאל.



שחקן העבר מיכאל באלאק לקח לליבו את שתי טעויות השיפוט: "סקנדל"





Next Scandal!!!! 1 meter offside ?? #RMAFCB @FCBayern Is it actually a rematch now?? ??

bayern has been robbed??

Congratulations to @realmadrid but the referee had a nightmare with some crucial bad decisions