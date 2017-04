 כיאל: "החלום הכי גדול שלי התגשם" 

אחרי 5 שנים ללא שחקן ישראלי בפרמייר ליג, בעונה הבאה נהנה משני נציגים כחול לבן, אחרי שבירם כיאל ותומר חמד חגגו אמש את העלייה של לפרמייר ליג. השחפים גברו 1:2 על וויגאן ונהנו מה-1:1 של האדרספילד מול דרבי קאונטי כדי להבטיח את מקומם בליגה הבכירה כשנותרו 3 מחזורים לסיום העונה.

כיאל, שיסגור העונה שנתיים וחצי באנגליה ושבע שנים באי הבריטי, התאושש מלילה ארוך של שמחה ושיכרון חושים וסיפר לערוץ הספורט: "התעוררתי רק בצהריים, הטלפון שלי מתפוצץ משיחות והודעות. חגגנו עד הבוקר, איזו שמחה. קודם ראינו באצטדיון ביחד את המשחק של האדרספילד ואחרי שחגגנו עם הקהל במגרש, הבעלים סגר לנו פאב בעיר רק לצוות, לשחקנים ולמשפחות ושם חגגנו כמו משוגעים".

עבור הקשר בן ה-28 מדובר בעוד אבן דרך בקריירה נהדרת: "זה החלום הכי גדול שלי לשחק בפרמייר ליג והוא התגשם, זה בדיוק מה שחשבתי כשעזבתי את סלטיק ועברתי בינואר לפני שנתיים וחצי לברייטון. הם נאבקו בתחתית והבטחנו את ההישארות שני מחזורים לסוף, אבל הבעלים הבהיר שבונים משהו גדול. בשנה שעברה פספסנו והשנה קיימנו. יש כאן בעלים וצוות הכי רציניים שיש, ששמים פה הרבה כסף, מתקן אימונים מדהים והכל כדי שנצליח. יש מלא קבוצות קטנות בפרמייר ליג שהצליחו לתקוע יתד שם, אין סיבה שגם אנחנו לא נצליח, אבל לפני זה אנחנו רוצים להבטיח את המקום הראשון ולזכות בגביע של העלייה מהמקום הראשון".

כזכור, כיאל לא שיחק בהפסד הנבחרת 4:1 בספרד בחודש שעבר, אך לפני כן חזר להיות חלק משמעותי בהרכב של אלישע לוי: "אלישע מכיר אותי יותר טוב מכולם, הוא אימן אותי בחיפה ועזר לי לצאת לאירופה. לא מפתיע שחזרתי אצלו להיות בורג מרכזי. אני חייב להדגיש, האווירה בנבחרת מצוינת ומי שמדבר עם השחקנים יודע שכולם מחכים כבר לכינוס הבא. אמנם נגד ספרד לא הייתי בגלל מחלה, אבל אני חושב שמה שהיה אחרי המשחק עבר את גבול הטעם הטוב ויצא מפרופורציה. אני מכיר את חמד הרבה שנים והוא חבר קרוב ויקר. הוא מעולם לא יפגע, לא במאמן ולא בחבר לקבוצה, הוא מכבד את כולם, שלא יהיה ספק. הוא היה מתוסכל מזה שלא פתח וזה הכל. הכוונות שלו תמיד טובות כלפי כולם. יש אנשים שמנסים לעשות רע ולנפח סתם דברים וחבל שזה קורה".

הקשר נהנה באנגליה ומקווה להישאר בעתיד הנראה לעין: "יש לי פה חוזה לעוד שלוש שנים, אני מרגיש שייכות גדולה, מי שמכיר אותי ועוקב אחרי הקריירה שלי יודע שאני לא כל חודשיים עובר קבוצה. אני מאוד עקבי בקבוצות שלי ולא עובר סתם. זה המקום בשבילי לשלב הזה של הקריירה, לא יודע מה יהיה הלאה. לחזור לארץ?לא אפשרות שאני שוקל כרגע. זה נכון ששחקנים גדולים חזרו לארץ אחרי קריירות מפוארות, אבל לא תמיד זה הצליח. יוסי בניון, מבחינתי השחקן הגדול ביותר ששיחק בארץ ועשה קריירה מפוארת בווסטהאם, ליברפול, ארסנל וצ'לסי. הוא עשה את השיקולים שלו לחזור לארץ ומתי זה נכון לכל אחד זה מאוד אינדיבידואלי. אני שבע שנים באירופה ורואה את עצמי ממשיך שם עוד לא מעט שנים".

