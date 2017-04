 החלוץ הטוב בעולם: רוברט לבנדובסקי חוזר 

נעל הזהב האירופאית התחלקה בשמונה השנים האחרונות, כצפוי, בין ליאו מסי וכריסטיאנו רונאלדו להם היו 3 זכיות כל אחד, ולואיס סוארס שזכה בה פעמיים. למעט אחת הזכיות של האורוגוואי שהיתה עוד כששיחק במדים האדומים של ליברפול, כל הזכיות האחרונות הן תוצרת ריאל וברצלונה. יתרה מכך, הפעם האחרונה (למעט הזכייה ההיא של סוארס) בה הזוכה לא היה בקבוצה ספרדית, היתה כאשר רונאלדו זכה בה במדי מנצ'סטר יונייטד לעונת 2007/8.

יכול להיות שזה מצביע על חולשה כלשהי של הגנות הליגה הספרדית, אך זה לא מוריד מערך ההישג של השלושה. השנה כשמסי, סוארס ורונאלדו לא נמצאים בעונה יוצאת מגדר הרגיל, זו ההזדמנות של לקבל את ההכרה לה הוא ראוי כחלוץ הרחבה הטוב בעולם כיום.

החלוץ הפולני נמצא כבר מספר שנים בטופ של הכדורגל העולמי, ובכל מקום שהגיע אליו חורר רשתות על בסיס קבוע. לבנדובסקי כבש 65 שערים ובישל 20 נוספים ב-114 משחקים בקבוצותיו בפולין, וסיים כמלך השערים בשלוש הליגות הראשונות במולדתו עד מעברו לדורטמונד. במדי השוורצגלאבן הפולני שיפר את מספריו, וכבש 103 שערים לצד 43 בישולים ב-187 הופעות, והיה מעורב בגול בכל 98 דקות. עונתו הראשונה במינכן, לאחר המעבר המתוקשר מדורטמונד, הייתה יחסית חלשה במונחים אישיים, כשהרשית בסך הכל 25 פעמים, 17 מתוכן בבונדסליגה (שער בכל 160 דק' בממוצע).

בעונה שעברה לבנדובסקי שיפר את מספריו, וכבש 42 שערים בכל המסגרות, 30 מתוכם שערי ליגה שסידרו לו את תואר מלך השערים בפעם השניה בגרמניה (שער בכל 100 דק' בממוצע). העונה, לבנדובסקי עומד כבר על 26 שערי ליגה, שבעה נוספים בליגת האלופות ובסך הכל 38 שערים (שער בכל 90 דקות בממוצע).

"שלושער זה נורמלי עבור רוברט, הוא עשה היום את מה שהוא בדרך כלל עושה", סיפר אנצ'לוטי לאחר ה-0:6 על אאוגסבורג בתחילת החודש, "הוא כבש שלושה ובישל עוד שניים. מה אני עוד יכול להגיד? מדובר בחלוץ שמבקיע פחות או יותר בכל משחק".



דון קרלו יודע בדיוק על מה הוא מדבר. העונה לבנדובסקי נושא בנטל הכיבושים כמעט לבדו, וכבש קצת יותר משליש משערי הקבוצה בליגה: מתוך 71 שערים שהבקיעה השנה באיירן, 26 שערים רשומים על שמו. הבא בתור אחריו במלאכת הכיבושים הוא אריאן רובן עם תשעה כיבושים, מה שמראה את התלות הגדולה של הבאוורים בחלוץ הפולני, בעיקר לאור היכולת הירודה שמולר מפגין השנה.

