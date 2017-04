 קפטן, מנהיג, אגדה: על הפרידה מג'ון טרי 

End of era, BIG THANKS captain, We are very proud of for your loyalty at this club, You haven't been replaced ?????????????????? @johnterry.26 . . . . . #jt26 #loyal #chelsea #theblues #johnterry #leave #club #captain #leader #legend #bluessoldier #zola #lampard #king #drogba #cole #ballack #cech #ktbffh #blues #conte #endofera

A post shared by Adi Prasetya (@adii_prasetyaa) on Apr 18, 2017 at 1:37am PDT