 "גם אלישע בירך. מתבקש שאאריך חוזה" 

את התאריך 17.4.2017 לא ישכח כנראה עד ליומו האחרון. בשעה 18:50 שעון ישראל נשמעה שריקת הסיום שבישרה שברייטון, שניצחה את וויגאן 1:2, חזרה לפרמייר ליג לראשונה מאז 1983. שלוש פעמים כשלו השחפים, פעם אחת איתו ועם בירם כיאל, מלהעפיל לליגה של הגדולות באנגליה, אבל אתמול נשבר המנחוס. לחמד יש סוף סוף קצת נחת ועל הדרך הוא תמיד ייזכר כמי שסייע למועדון האנגלי להעשיר את קופתו ב-170 מיליון ליש"ט.

14 שערים בכל המסגרות (11 בליגה, 1 בגביע, 2 בגביע הליגה) ו-3 בישולים ב-38 משחקים. הקהל מאוהב בו, בחר אותו העונה לשחקן החודש בפברואר ואל תתפלאו אם כעת, בבחירת שחקן השנה על ידי האוהדים, הוא יזכה למחווה דומה לכיאל, וייכלל שוב בין המועמדים.

עד השעות הקטנות של הבוקר חמד חגג. כשבקיץ יכול היה להרוויח פי שתיים בסין, הוא העדיף להישאר ולהגשים עוד חלום שלו, להגיע לפרמייר ליג. זה חמד, מסמן מטרות ולא עוצר עד שהוא משיג אותן.

ספר לי על החגיגות.

"החגיגות היו משהו שלא תכננו ברמה כזאת. לא ידענו איך בדיוק נעשה את זה כי רק אחרי המשחק של האדרספילד, שהתחיל אחרינו, ידענו שזה יהיה רשמי. בסופו של הדבר האוהדים אפילו לא חיכו ומיד בסיום המשחק החלו חגיגות על כר הדשא, שהמשיכו לחדר ההלבשה ואז עם המשפחות עד לאמצע הלילה".

We're going to the Premier League! One of the best feelings in the world! Thanks god for everything ?? #together@AKnockaert @beramangela pic.twitter.com/02kECUPb6n